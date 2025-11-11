11 de noviembre de 2025 Inicio
Atentado suicida en Pakistan: al menos 12 muertos y 27 heridos tras una explosión

El ministro del Interior, Mohsin Naqvi, informó que el atacante intentó "entrar en el recinto judicial, pero, al no conseguirlo, atacó un vehículo policial" en tribunal de Islamabad. La mayoría de las víctimas eran transeúntes.

Se compartió un video post ataque donde se puede observar un vehículo prendido fuego. 
Se compartió un video post ataque donde se puede observar un vehículo prendido fuego. Reuters

Al menos 12 personas murieron y otras 17 resultaron heridas tras un ataque suicida en frente a los tribunales de la capital de Pakistán, Islamabad. La noticia fue confirmada por el ministro del Interior, Mohsin Naqvi, quien detalló que el atacante intentó "entrar en el recinto judicial, pero, al no conseguirlo, atacó un vehículo policial".

El hombre murió antes de que llegara el servicio de emergencia. 
Según la información de medios locales y Reuters, el atacante intentó entrar al edificio del tribunal a pie, pero detonó el artefacto afuera, cerca de un vehículo policial, después de esperar allí entre 10 y 15 minutos.

Al menos 27 personas se encuentran gravemente heridas y 12 muertos, la mayoría de las víctimas eran transeúntes que pasaban por el lugar y algunas otras personas que tenían una cita en el tribunal.

El ministro del Interior comunicó a la prensa que "a las 12:39 pm se llevó a cabo un ataque suicida en los juzgados de distrito, hasta el momento 12 personas han muerto y alrededor de 27 han resultado heridas".

Nueva Delhi: al menos ocho muertos por la explosión de un auto en una zona turística

Al menos ocho personas y otras 19 sufrieron heridas luego de que explotara un vehículo en la capital de India, Nueva Delhi. La principal sospecha de los investigadores apunta a que se trató de un coche bomba, aunque las autoridades advirtieron que no descartan ninguna suposición.

La Policía de India señaló que el hecho, registrado cerca de una puerta de la estación de subte del Fuerte Rojo, se registró en un vehículo que se encontraba detenido en un semáforo. En tanto, el comisario Satish Golcha expuso que no descartan ninguna hipótesis, como la chance de un accidente mecánico, por lo que ahora se espera el resultado de las pericias.

En este marco, debido a la explosión también se registraron otros vehículos dañados, además de un incendio que afectó a al menos seis automóviles. Ante esta situación, un grupo de bomberos desplegó un amplio operativo con siete camiones cisterna para controlar el fuego.

El periodista Gabriel Michi se refirió en De Una, por C5N, al dueño del vehículo. "Fue en un lugar céntrico de Nueva Delhi. El automóvil es un Hyundai i20. El propietario fue detenido y dijo que había vendido el vehículo hace un mes", expresó el especialista en hechos internacionales.

