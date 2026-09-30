1 de octubre de 2026 Inicio
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A días de las elecciones, Javier Milei volvió a tildar de "ladrón" a Lula da Silva y apoyó a Flávio Bolsonaro

El Presidente volvió a subir la tensión con su par del país vecino y respaldó al candidato de la ultraderecha, de cara a los comicios que se llevarán adelante el domingo.

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Javier Milei cargó contra Lula da Silva.

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Milei encabeza el evento junto a gobernadores y funcionarios.
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En diálogo con el medio francés Le Point, Milei cargó contra la Justicia de Brasil después de que el Tribunal Supremo ordenara liberar al líder del Partido de los Trabajadores en 2019 en el marco de supuestos casos de corrupción. "Lula es un ladrón. Salió de prisión gracias a un vicio de forma administrativa orquestado por un juez cómplice", aseveró.

En tal sentido, acusó a Lula de haber montado una maniobra de difamación: "Durante mi campaña envió a varios comunicadores y psicólogos a Buenos Aires para montar operaciones sucias contra mí. El líder de los provocadores en suelo argentino era un estudiante brasileño que cobraba del gobierno de Lula".

Por otro lado, el jefe de Estado cuestionó al mandatario brasileño por su situación económica y manifestó su apoyo a Flávio Bolsonaro. "Brasil tiene un déficit del 10% del PBI. Tengo grandes esperanzas de que mi amigo gane las elecciones presidenciales de octubre para llevar adelante el saneamiento liberal indispensable", expresó.

Lula da Silva le saca cinco puntos de ventaja a Flávio Bolsonaro a seis días de las elecciones en Brasil

El presidente de Brasil y candidato a la reelección, Lula da Silva, agrandó hasta cinco puntos su ventaja sobre el opositor e hijo del exmandatario Jair, Flávio Bolsonaro, en la previa de la primera vuelta de las elecciones, según la consultora Quaest.

El informe muestra a Lula con el 39% de la intención de voto, dos puntos más que la última semana, y a Bolsonaro, con el 34% de los posibles comicios, tan solo un punto más que hace una semana.

En la primera vuelta, el resto de candidatos no supera el 4% de intención de voto, mientras que los indecisos bajaron al 5% y un 10% de los electores declaró que votará en blanco, nulo o se abstendrá.

Sin embargo, el escenario en la mayoría de las encuestas era de un empate técnico. Así que habrá incertidumbre hasta el último minuto y el balotaje será el 25 de octubre si ninguna fórmula supera el 50% de los votos válidos (sin votos en blanco ni nulos). Lo mismo se aplica para definir las gobernaciones de cada estado.

La visita de Javier Milei a Francia para encabezar el Argentina Week y reunirse con Emmanuel Macron

El presidente Javier Milei arribó este miércoles a París, Francia, para encabezar una extensa agenda de actividades que tendrá como principal atracción la nueva edición de Argentina Week y el encuentro bilateral con su par Emmanuel Macron, ambos eventos a concretarse en la jornada de jueves.

El mandatario aterrizó cerca de las 13 (hora argentina) para asistir a un cóctel-cena de bienvenida en la Embajada argentina. Antes de su arribo, había invitado a los inversores franceses a "llenarse los bolsillos" en el país.

La comitiva oficial de Milei está integrada por 13 gobernadores, además de la secretaria General, Karina Milei; los ministros Pablo Quirno (Relaciones Exteriores); Luis Caputo (Economía); Federico Sturzenegger (Desregulación); Juan Bautista Mahiques (Justicia); Mario Lugones (Salud), y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

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