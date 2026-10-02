Flávio Bolsonaro, el candidato que busca convertir su herencia política en el regreso de la ultraderecha en Brasil

El hijo mayor del expresidente es el principal opositor a Lula da Silva e intenta imponer su propio sello. Con la seguridad pública como principal eje y salpicado por sus escándalos, aspira a lograr la vuelta del bolsonarismo al poder.

Admira intensamente a su padre, buscará ratificar su política de batalla cultural y volver a poner a la extrema derecha en el poder de uno de los países más influyentes del mundo. También hay matices: propone un programa económico con énfasis en la desregulación y muchos lo consideran con un perfil más dialoguista y conciliador.

De obrero a presidente: Lula, el político más influyente de la región que busca su cuarto mandato en Brasil

"Un Bolsonaro con un pensamiento muy moderno, un pensamiento pacificador, de rescatar al Brasil de verdad" , se autodefinió Flávio Nantes Bolsonaro en una entrevista con Folha de Sao Paulo en 2025. Su padre Jair, mandatario de Brasil entre 2019 y 2023, anunció a fines del último año la candidatura de su hijo de cara a las elecciones de este domingo y lo designó como su sucesor político. La confirmación fue el puntapié de la polarización con el presidente Lula da Silva , que buscará su cuarto mandato.

Nacido el 30 de abril de 1981 en Resende, es el hijo mayor de Jair Bolsonaro y Rogéria Nantes Braga , mientras que sus hermanos son Carlos, Eduardo, Jair Renan y Laura. Está casado desde 2010 con la odontóloga Fernanda Antunes Figueira y tienen dos hijas llamadas Luiza y Carolina.

Flávio Bolsonaro se recibió de abogado en 2006 en la Universidad Candido Mendes , obtuvo el título de especialista en Políticas Públicas en 2012 por el Instituto Universitario de Investigación de Río de Janeiro y un MBA en Emprendimiento y Desarrollo de Nuevos Negocios otorgado por la Fundación Getulio Vargas.

Su ascenso a la política ocurrió en 2003, cuando a sus 21 años asumió como diputado estatal por Río de Janeiro con el Partido Progressista Brasileiro impulsado por la injerencia de su padre, quien usó su marcada popularidad y una robusta base electoral para promover a su hijo. Luego, fue reelecto en 2006, 2010 y 2014 con la seguridad pública como gran eje de sus campañas e incluso con visitas a cuarteles y batallones de las fuerzas.

La trayectoria de Flávio Bolsonaro continuó como senador federal por Río de Janeiro, cargo que ocupa desde 2019 tras imponerse en las elecciones con 4.380.418, por lo que se convirtió en el candidato a la Cámara alta más votado de la historia por ese estado.

Según consignó el medio UOL Noticias, presentó 62 proyectos de ley como autor en el Senado en siete años y ninguno fue aprobado, mientras que solo dos recibieron media sanción a la espera de los debates en la Cámara de Diputados. Una de esas iniciativas apunta a incluir a la Asociación Brasileña Beneficente de Rehabilitación entre las entidades que reciben fondos recaudados por sorteos de loterías deportivas. La otra busca reciclar las baterías de los vehículos eléctricos para que no sean tiradas en la basura común.

Los escándalos que salpican a Flávio Bolsonaro en Brasil

La figura del hijo mayor de Jair Bolsonaro fue involucrada en una serie de controversias que se remontan a sus inicios en la política. En 2005 promovió la entrega de la Medalla Tiradentes, un reconocimiento de la Asamblea Legislativa de Río de Janeiro, a Adriano Magalhães da Nóbrega, ex policía militar y acusado de ser el líder del grupo de sicarios Oficina del Crimen.

En el mismo año, Flávio lo visitó en la cárcel mientras estaba preso por homicidio y lo respaldó públicamente, mientras que después la Fiscalía general denunció que la madre y la esposa de Nóbrega figuraban como empleadas fantasmas de Flávio, con sueldos públicos que después eran girados a cuentas bancarias de Fabrício Queiroz, su principal asesor y amigo de Nóbrega, y de empresas del propio ex policía militar.

En tanto, en 2018 un informe del Consejo de Control de Actividades Financieras (COAF) advirtió movimientos bancarios extraños por 1,2 millones de reales en las cuentas de Queiroz, quien ya no era el asesor de Flávio. La sospecha apuntaba a un esquema conocido en Brasil como rachadinha, que consiste en que los empleados de un legislador devuelven parte de sus salarios a ese mismo legislador a cambio de que sean contratados. El dinero ingresaba al exasesor para no exponer directamente a Bolsonaro.

En tal sentido, para intentar justificar los fondos, la sospecha señala que Flávio realizó movimientos inmobiliarios y hasta maniobras relacionadas con Kopenhagen, una franquicia de chocolates de la cual era copropietario. No obstante, el Tribunal de Justicia de Río de Janeiro archivó la causa en 2022 después de que las pruebas se declararan inválidas.

Por otro lado, en 2020 el empresario y suplente de Bolsonaro en el Senado, Paulo Marinho, denunció que a fines de 2018 un policía bolsonarista le avisó a Flávio sobre la investigación a Queiroz. Según Marinho, por este motivo despidió a su asesor antes de que el caso tome notoriedad pública. Sin embargo, el ahora candidato presidencial negó haber recibido información de la Policía Federal.

Flávio Bolsonaro busca imponerse en las elecciones en Brasil. Getty Images

Otra controversia que lo sacudió fue en 2021, cuando compró una mansión con su esposa por casi 6 millones de reales y financió más de la mitad con el Banco de Brasília. La operación generó cuestionamientos sobre si sus ingresos eran suficientes para acceder al crédito y si pudo haber existido un trato preferencial. Sin embargo, el Ministerio Público del Distrito Federal no encontró indicios de favorecimiento, mientras que en julio de 2025 un juez rechazó una acción contra Flávio, su esposa y el banco al considerar que el préstamo había respetado las normas de la entidad.

También en 2021 apoyó al jugador de vóley Maurício Souza, quien fue despedido del club Minas Tênis Clube tras cuestionar que el personaje de Superman fuera bisexual en los cómics. Bolsonaro lo respaldó y remarcó que "ejerció su derecho a la libertad de expresión". Después de la polémica, el exdeportista asumió como diputado por Minas Gerais en 2023 en representación del Partido Liberal.

Por otra parte, en mayo Bolsonaro quedó bajo la lupa por su relación con el empresario Daniel Vorcaro, exdueño del Banco Master, que fue clausurado en 2025. Según la Policía Federal, Flávio participó de las negociaciones para conseguir unos 61 millones de reales destinados a la producción de la película Dark Horse, sobre la vida de Jair Bolsonaro. En julio, el Supremo Tribunal Federal autorizó investigar si hubo alguna irregularidad en esas operaciones y si el dinero pudo estar relacionado con beneficios para el senador.

Asimismo, en junio de este año la Policía Federal advirtió al Supremo Tribunal de Brasil que Flávio cometió el delito de calumnia contra Lula da Silva por una publicación en las redes sociales en la que vinculó al mandatario con el ex jefe de Estado de Venezuela Nicolás Maduro, quien fue capturado por Estados Unidos en el marco de un operativo militar. En el posteo, atribuyó vínculos del presidente brasileño con el "tráfico internacional de drogas y armas, lavado de dinero, apoyo a terroristas y dictaduras, y fraudes electorales".

Cárceles a lo Bukele, desregulación económica y eliminar la reelección: las propuestas

Flávio Bolsonaro presentó su plan de gobierno con 76 páginas que detallan sus iniciativas en caso de ganar las elecciones en Brasil, con la seguridad pública como principal cuestión. Entre sus propuestas está declarar al Comando Vermelho y otros grupos criminales como organizaciones narcoterroristas y bloquear sus bienes además de cortar sus fuentes de financiamiento. También propone reforzar el control de las fronteras con una estructura que integre a las Fuerzas Armadas y aumentar el uso de tecnología, inteligencia y reconocimiento facial.

En materia penal, plantea reducir la edad de imputabilidad a los 16 años y establecer responsabilidad penal a los 14 en delitos graves. Además, propone construir cinco nuevas cárceles federales de máxima seguridad, 500.000 nuevas plazas penitenciarias en cuatro años y endurecer las condiciones para condenados por delitos graves. También plantea la castración química para responsables de violación y abuso sexual infantil.

En tanto, en economía propone una reducción del tamaño y gasto del Estado. Su propuesta se basa en eliminar al menos 10 ministerios, reducir gastos administrativos y revisar estructuras y normas del Estado. En este marco, impulsa reformular las reglas fiscales para bajar la deuda pública y buscar superávits primarios. En lo tributario, plantea disminuir impuestos sobre el consumo, la producción, la energía y los combustibles, mientras que por otra parte propone privatizar algunas empresas.

El Palacio de Planalto, sede del Poder Ejecutivo de Brasil. Redes sociales

También plantea una expansión de la infraestructura con una previsión de 900.000 millones de reales de inversión en cuatro años en rutas, ferrocarriles, hidrovías, puertos y aeropuertos. En energía, propone ampliar la explotación de petróleo y gas, modernizar refinerías y permitir la explotación de gas no convencional, además de ampliar las fuentes renovables y los biocombustibles. Para el campo, propone potenciar el seguro rural, facilitar el acceso al crédito, aumentar la capacidad de almacenamiento de cosechas y expandir la irrigación.

En el plano institucional, propone eliminar la reelección para los presidentes de Brasil y modificar el funcionamiento del Supremo Tribunal para limitar sus competencias y convertirlo más estrictamente en una corte constitucional. En esta línea, apunta a limitar quiénes pueden realizar determinadas presentaciones ante el máximo tribunal y que los diputados y senadores puedan ser juzgados por otras instancias de la Justicia.

En política exterior, el programa plantea fortalecer el comercio, las inversiones y las relaciones económicas. Propone profundizar los vínculos con Estados Unidos, China, la Unión Europea y los mercados asiáticos, además de mejorar las relaciones con países como Argentina e Israel. También propone el ingreso de Brasil a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Un perfil más pragmático que Jair Bolsonaro

La periodista brasileña Leticia Navarro, fundadora del canal Aires do Brasil Noticias, describió en diálogo con C5N el panorama de la campaña y las tendencias en las mesas de debate y medios de comunicación de su país sobre la figura de Flávio Bolsonaro.

Navarro explicó que la cobertura de los medios y el análisis político en Brasil exponen una realidad dual del electorado de derecha, ya que por un lado la evidencia en las campañas señala que Flávio transformó el respaldo de su padre en una transferencia política dentro del núcleo bolsonarista, por lo que figuras clave lo presentan como el sucesor natural.

Flávio Bolsonaro, referente de la ultraderecha en Brasil. AFP/Nelson Almeida

Por otro lado, la prensa también señala que esto no significa una aceptación idéntica del 100% del electorado, debido a que los análisis marcan una clara distinción: mientras Jair mantiene un lazo orgánico y emocional con la base histórica, Flávio se apoya principalmente en el peso del apellido, las estructuras del Partido Liberal (PL) y las banderas ideológicas compartidas.

En tanto, Navarro expresó que en los debates políticos en Brasil hay una percepción de Flávio como más pragmático y cercano al sector empresarial que su padre. Asimismo, medios brasileños informaron que ciertos sectores de la derecha manifestaron preferencia por alternativas como Tarcísio de Freitas, Michelle Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, Ronaldo Caiado o Romeu Zema. Los analistas brasileños también opinan que Flávio heredó el capital electoral, pero todavía busca consolidar un liderazgo personal con un tono más institucionalizado.

Por otra parte, la periodista hizo alusión a un eventual gobierno de Flávio y destacó que los analistas esperan una continuidad estructural en áreas como seguridad, conservadurismo social, nexos con el sector evangélico, libre mercado y oposición al Partido de los Trabajadores y al Supremo Tribunal Federal, aunque señalaron que el hijo de Jair Bolsonaro busca distanciarse del estilo personalista.

La polarización con Lula da Silva y su postura en los debates

Navarro también analizó las estrategias de campaña y los debates televisivos de cara a los comicios del domingo, ya que expresó que el discurso de Flávio es mayormente combativo, plantea principalmente temas de seguridad y economía frente a la gestión de Lula. No obstante, marcó que la prensa brasileña señaló que busca evitar una exposición simultánea frente al PT y otros candidatos de la derecha. Incluso faltó a debates con el argumento de que sus verdaderos rivales no integran esos intercambios.

Por el lado de Lula, la periodista explicó que el presidente brasileño cuestionó en distintos medios la falta de experiencia en la gestión ejecutiva de Flávio, ya que su trayectoria es solo legislativa. Además, lo critica por las investigaciones judiciales que enfrentó el candidato del bolsonarismo.

El respaldo de Javier Milei

En tanto, Navarro mencionó la cobertura mediática sobre la visita en junio del presidente argentino, Javier Milei, quien también apoyó a Flávio en diferentes actos en Brasil que generaron repercusión.

En este marco, la comunicadora manifestó que la prensa brasileña destacó que las coincidencias entre ambos giran en torno a la reducción del gasto público, reformas impositivas y la batalla cultural contra la izquierda. Incluso, agregó que analistas remarcaron que Flávio adoptó el concepto del "tesouraço", inspirado en la motosierra de Milei.

Sin embargo, la periodista añadió que los analistas diferencias ambos modelos, ya que señalaron que el modelo de Milei plantea una reforma de shock radical, mientras que Flávio promueve la reducción del Estado pero con la continuidad de los principales programas sociales.