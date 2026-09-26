Brasil en vilo: la elección milimétrica entre el modelo Lula y el resurgir bolsonarista

De cara a los comicios del 4 de octubre, Brasil afronta una paridad histórica entre Lula da Silva y Flávio Bolsonaro que forzará un balotaje decisivo. Con dos modelos antagónicos en pugna, la contienda también se definirá por la pulseada global entre la autonomía del Sur Global y los intentos de injerencia extranjera.

A días de la primera vuelta presidencial en Brasil, la política brasileña exhibe una sociedad partida en dos mitades casi iguales. Los niveles de rechazo cruzado entre el lulismo y el bolsonarismo han configurado un escenario donde la definición en primera ronda resulta imposible en la matemática: para evitar el balotaje, la Constitución exige alcanzar el 50% más uno de los votos válidos (excluyendo blancos y nulos), una meta inalcanzable ante la solidez de ambos polos y la presencia de opciones alternativas.

La elección no es solo un recambio de autoridades, sino una disputa entre dos concepciones antagónicas del Estado y del mundo: por un lado, el proyecto neo-desarrollista de bienestar y reindustrialización encabezado por el actual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (Partido dos Trabalhadores - PT); por el otro, el programa liberal-conservador de desregulación acelerada y subordinación a Estados Unidos encarnado por el senador Flávio Bolsonaro (Partido Liberal - PL).

Los principales relevamientos de opinión pública de septiembre (AtlasIntel, Datafolha, Quaest, BTG/Nexus) muestran un empate técnico o con ventajas nominales precarias a favor del oficialismo.

En la intención de voto, AtlasIntel sitúa a Lula con un 45,8% frente al 43,4% de Flávio Bolsonaro; Nexus registra un 40% contra un 37%; Datafolha mide un 39% contra 36%; y Quaest releva un 37% frente a 33%. Paralelamente, las candidaturas de tercera vía —integradas por el escritor Augusto Cury (Avante), el gobernador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), el gobernador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) y Renan Santos (Missão)— retienen en conjunto entre el 10% y el 15% del padrón. Al restar esos sufragios, sellan matemáticamente la necesidad de una segunda vuelta el 25 de octubre.

Sin embargo, el dato más interesante radica en las respuestas espontáneas: la masa de indecisos y votantes no definidos supera el 40% según Quaest, revelando que el voto hacia las terceras vías es de baja intensidad ideológica, sustentado más en el hastío frente a la intensa polarización.

Ahora bien, en las proyecciones de balotaje, el oficialismo ingresa en una zona de riesgo. A diferencia de ciclos electorales anteriores, las encuestas indican una paridad absoluta o ventajas mínimas de Flávio Bolsonaro: AtlasIntel estima un 47,7% para Lula frente a 47,4% de Flávio; Datafolha proyecta un 46% contra 44%; mientras que consultoras como Palver ya ubican al candidato del PL cuatro puntos por encima (47% a 43%).

Flávio Bolsonaro en campaña con su remera "Brasil sin miedo". Getty Images

El posible balotaje

En este desenlace milimétrico, la definición no dependerá de conversiones ideológicas de último momento —que son muy complicadas de revertir—, sino de dos factores mecánicos: en primer lugar, de manera histórica, las bases conservadoras y moderadas de figuras como Caiado y Zema demuestran un traslado de votos hacia el bolsonarismo en segunda vuelta.

Además, con un ausentismo que suele rondar el 20%, los sectores de menores ingresos —base electoral natural del PT— son los más propensos a faltar a las urnas por razones económicas o de transporte, mientras que el electorado de clases medias y altas del PL muestra una mayor disciplina de asistencia.

La trinchera social del oficialismo

Consciente de este dato de participación, Lula da Silva ha colocado la contención social en el eje de su estrategia electoral. A semanas de los comicios, el gobierno decretó un reajuste del 15% en el programa Bolsa Família, elevando el beneficio mínimo a 691 reales (u$s133) para más de 19,3 millones de hogares en situación de vulnerabilidad.

La jugada responde a una regularidad sociológica consolidada: la franja de menores ingresos (hasta dos salarios mínimos), que aglutina a cerca de la mitad del padrón, es el bastión indiscutido del petismo, donde el oficialismo llega a duplicar los apoyos de la oposición.

No obstante, esta acción tiene un costo que el mercado no tardó en cobrar: el impacto presupuestario proyectado para 2027 alcanza los 22.700 millones de reales, absorbiendo con creces el superávit primario de 18.600 millones de reales estipulado en la ley presupuestaria y reabriendo el fantasma del déficit.

Programa Bolsa Família. Deposit Photos

El shock ortodoxo de Flávio Bolsonaro junto al guiño de los mercados

Completamente en las antípodas, Flávio Bolsonaro ha articulado una plataforma de ajuste ortodoxo, diseñada para cohesionar al poderoso agronegocio del Centro-Oeste, al sector evangélico y a los agentes de la Faria Lima (el ecosistema corporativo de São Paulo y el Wall Street brasileño).

Su plan económico prevé un recorte del organigrama estatal a un máximo de diez ministerios, la reducción de alícuotas corporativas, la desindexación de los gastos públicos obligatorios y una meta inflacionaria del 3% anual. Operadores financieros como Necton Investimentos han reaccionado con optimismo, bajo la premisa de que "su agenda acelerará la rentabilidad corporativa y la disciplina en las cuentas públicas".

La otra definición de la elección: ¿Sur Global o patio trasero?

Esta fractura de modelos se proyecta en la política internacional. Mientras Lula ratificó en la reciente Asamblea General de la ONU su doctrina de autonomía estratégica y multipolarismo —afirmando que "Brasil no es patio trasero de nadie" y priorizando la articulación con los BRICS y el Mercosur—, Flávio Bolsonaro propone un repliegue del multilateralismo para abrazar un alineamiento irrestricto con Estados Unidos y Donald Trump, desatendiendo la agenda climática global en favor de la expansión sin trabas del complejo agroexportador.

Lula Da Silva en la Asamblea General: "La ONU está fallando".

Esta divergencia adquiere riesgos para el sistema democrático brasileño: un informe reciente de la Agencia Brasileña de Inteligencia (ABIN) encendió las alarmas institucionales al alertar sobre maniobras de injerencia por parte de Washington, orientadas a condicionar el proceso electoral para blindar el acceso a activos estratégicos —tierras raras, minerales críticos para la transición energética, el presal hidrocarburífero y el control de las telecomunicaciones— y frenar la gravitación de potencias rivales en Sudamérica.

El registro histórico sustenta esta hipótesis: la base de datos científica "PEIG 2.0" del politólogo Dov H. Levin demuestra que Estados Unidos intervino para influir en 128 comicios alrededor del mundo entre 1946 y 2014, de los cuales 39 ocurrieron en América Latina. La evidencia de Levin señala que los liderazgos promovidos con auxilio de la Casa Blanca presentan una propensión significativamente más alta a alinear sus votos en organismos multilaterales y rubricar pactos favorables a los intereses norteamericanos.

Frente a este clima de asedio exterior —complejizado por la proliferación de campañas de desinformación masiva potenciadas por Inteligencia Artificial—, la institucionalidad brasileña ha debido formar un escudo de supervivencia. A través de auditorías criptográficas reforzadas en las urnas electrónicas, regulaciones sobre propaganda digital algorítmica y el despliegue de Misiones de Observación Electoral (MOE) internacionales, el Tribunal Superior Electoral (TSE) busca garantizar que, en un país al borde del empate absoluto, la soberanía de las urnas sea el único árbitro del destino de Brasil.

Visita de Flávio Bolsonaro a Donald Trump en mayo de 2026.

Conclusiones

El escenario político latinoamericano atraviesa una etapa de profunda reconfiguración, caracterizada por la volatilidad electoral, el ascenso de opciones conservadoras y una extendida impugnación a los oficialismos. En este marco, el proceso electoral de Brasil trasciende sus fronteras domésticas: al tratarse de la mayor economía de la región y un actor gravitante en el concierto internacional (décima economía del mundo), su rumbo define en gran medida el regionalismo sudamericano y su proyección estratégica dentro de bloques como los BRICS y el Mercosur.

Este clima de época responde a factores multicausales. En el plano socioeconómico, el estancamiento y la pérdida de poder adquisitivo han erosionado los contratos sociales, generando un "fenómeno de privación relativa" que se amplifica en el ecosistema digital: la exposición constante a patrones de consumo inalcanzables profundiza la percepción de desigualdad y el malestar colectivo. En este terreno fértil, diversas fuerzas capitalizan la desafección ciudadana mediante discursos de ruptura anti-establishment, aunque persista el interrogante estructural sobre su capacidad para transformar demandas de movilidad social en políticas públicas sostenibles y realmente transformadoras. A ello se suman las tensiones por áreas de influencia, donde la acción de Estados Unidos continúa operando como un factor de presión no menor.

Es así que las elecciones presidenciales brasileñas sintetizan dos visiones contrapuestas sobre el desarrollo y la inserción internacional: por un lado, la continuidad de un proyecto multilateral orientado a la integración regional y la soberanía estratégica; por el otro, la restauración de un modelo de corte conservador y alineamiento bilateral preferencial. De esta manera, el desenlace marcará las coordenadas del equilibrio de poder en toda América del Sur.