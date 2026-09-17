17 de septiembre de 2026 Inicio
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Elecciones en Brasil: una encuesta adelantó un empate técnico entre Lula da Silva y Bolsonaro en un eventual balotaje

En una eventual segunda vuelta, el presidente que busca la reelección reúne el 46,8% de la intención de voto contra el 47,2% del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, según el último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg. El margen de error es de 1%.

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Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Los dos favoritos para el próximo mandato presidencial de Brasil llegan a las urnas, que se abrirán el próximo 4 de octubre, en medio de pronósticos de un empate técnico en una eventual segunda vuelta, fechada para el 25 de octubre. A esta tendencia se suma el último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg con un margen de error de 1%.

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Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del exmandatario condenado y con prisión domiciliaria, reunió un 47,2% de la intención de voto de 5.018 personas consultadas en la última semana mientras que el presidente Lula da Silva acumula el 46,8% ante un eventual balotaje. Si bien el opositor se queda con una leve ventaja, el margen de error pone en duda su victoria.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Asimismo, los votos en blanco, nulos e indecisos suman 6%. Por lo que se suma al margen de error aquellas personas que vayan a resolver su voto el mismo día de las elecciones.

En la primera vuelta, Lula obtendría el 44,1% de los comicios, seguido de Bolsonaro, con un 41,7%, y los outsiders Renan Santos (5,1%) y Augusto Cury (3,5%). La encuesta anterior de AtlasIntel situaba a ‌Lula en un 43% y a Bolsonaro en un 37,4% para el 4 de octubre.

La tendencia del empate técnico en el resto de las encuestas

Los números de AtlasIntel coinciden con la tendencia registrada por otras encuestadoras, que en las últimas semanas han mostrado una mejora de Bolsonaro, del conservador Partido Liberal, pero en un escenario incierto.

Según un promedio de encuestas realizado por CNN Brasil, hasta el último domingo, el candidato del Partido de los Trabajadores (PT) lideraba la intención de voto en primera vuelta con un 39% y detrás está Bolsonaro, con 33%. Para la segunda vuelta, el promedio ubica al jefe de Estado un punto arriba de su principal (44%-43%), otro escenario de empate técnico.

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