Elecciones en Brasil: una encuesta adelantó un empate técnico entre Lula da Silva y Bolsonaro en un eventual balotaje En una eventual segunda vuelta, el presidente que busca la reelección reúne el 46,8% de la intención de voto contra el 47,2% del hijo del exmandatario Jair Bolsonaro, según el último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg. El margen de error es de 1%. Por Agregar C5N en









Lula da Silva y Flávio Bolsonaro.

Los dos favoritos para el próximo mandato presidencial de Brasil llegan a las urnas, que se abrirán el próximo 4 de octubre, en medio de pronósticos de un empate técnico en una eventual segunda vuelta, fechada para el 25 de octubre. A esta tendencia se suma el último sondeo de AtlasIntel/Bloomberg con un margen de error de 1%.

Flávio Bolsonaro, el hijo mayor del exmandatario condenado y con prisión domiciliaria, reunió un 47,2% de la intención de voto de 5.018 personas consultadas en la última semana mientras que el presidente Lula da Silva acumula el 46,8% ante un eventual balotaje. Si bien el opositor se queda con una leve ventaja, el margen de error pone en duda su victoria.

Lula da Silva y Flávio Bolsonaro. Asimismo, los votos en blanco, nulos e indecisos suman 6%. Por lo que se suma al margen de error aquellas personas que vayan a resolver su voto el mismo día de las elecciones.

En la primera vuelta, Lula obtendría el 44,1% de los comicios, seguido de Bolsonaro, con un 41,7%, y los outsiders Renan Santos (5,1%) y Augusto Cury (3,5%). La encuesta anterior de AtlasIntel situaba a ‌Lula en un 43% y a Bolsonaro en un 37,4% para el 4 de octubre.

La tendencia del empate técnico en el resto de las encuestas Los números de AtlasIntel coinciden con la tendencia registrada por otras encuestadoras, que en las últimas semanas han mostrado una mejora de Bolsonaro, del conservador Partido Liberal, pero en un escenario incierto.