Qué dicen los mails de Jeffrey Epstein que comprometen a Donald Trump

En los correos publicados por legisladores demócratas, el empresario y delincuente sexual afirma que Trump "sabía sobre las chicas" que captaba, muchas de ellas menores de edad. El Congreso de Estados Unidos someterá a votación un proyecto para divulgar más archivos sobre el caso.

Los correos electrónicos escritos por Jeffrey Epstein que se publicaron este miércoles complicaron la situación del presidente estadounidense, Donald Trump, y revivieron el escándalo sobre la red de tráfico sexual que lideraba el fallecido magnate y que involucra a figuras de la élite financiera y política del país.

Los mails fueron divulgados este miércoles por los demócratas del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes. Las repercusiones ensombrecieron lo que debía ser un día de triunfo para la Casa Blanca, que finalmente logró revertir el cierre del gobierno después de 43 días.

En uno de los correos, fechado en 2019, Epstein le aseguró al periodista Michael Wolff que Trump estaba al tanto de que captaba mujeres para sus fiestas sexuales, muchas de ellas menores de edad. " Por supuesto que sabía sobre las chicas, ya que le pidió a Ghislaine que dejara de hacerlo ", escribió.

Se refería a Ghislaine Maxwell, quien era su socia y pareja en ese momento y se encargaba de captar a las víctimas. Actualmente, la mujer está en la cárcel, cumpliendo una condena de 20 años por tráfico sexual. Según medios estadounidenses, su intención sería pedirle a Trump que le conmute la pena.

En otro mail de 2011, Epstein afirmó que Trump había "pasado horas" en su casa con una víctima de tráfico sexual. "Quiero que te des cuenta de que el perro que no ha ladrado es Trump. (Nombre tachado) pasó horas en mi casa con él y nunca ha sido mencionado. Jefe de Policía, etc. Estoy casi convencido", sostuvo.

Los demócratas tacharon el nombre de la víctima que aparece en ese correo, pero los republicanos del Comité señalaron que era Virginia Giuffre, quien acusó a Epstein de organizar encuentros sexuales. La mujer, que murió a principios de año, insistió mucho tiempo en que Trump no estaba entre los hombres que la habían victimizado.

Mail de Jeffrey Epstein sobre Donald Trump

Qué dijo Donald Trump sobre los mails de Jeffrey Epstein

"Los demócratas intentan revivir el engaño de Jeffrey Epstein porque harán lo que sea para desviar la atención de su pésima gestión del cierre del gobierno y de muchos otros temas. Solo un republicano muy malo o estúpido caería en esa trampa", aseguró Trump este miércoles en Truth Social.

"Los demócratas le costaron a nuestro país 1.5 billones de dólares con sus recientes maniobras para cerrar el país de forma despiadada, poniendo a muchos en riesgo, y deben pagar las consecuencias. No se debe desviar la atención hacia Epstein ni hacia ningún otro asunto", insistió el presidente.

En esa línea, señaló que los republicanos "deben centrarse únicamente en la reapertura del país y en reparar el enorme daño causado por los demócratas". "En otras palabras, los demócratas están utilizando el engaño de Jeffrey Epstein para intentar desviar la atención de sus enormes fracasos, en particular, del más reciente: ¡el cierre del gobierno!", concluyó.

Embed

¿Pueden publicarse más archivos sobre el caso Epstein?

El presidente de la Cámara de Representantes, el republicano Mike Johnson, anunció este miércoles que la semana que viene someterá a votación un proyecto de ley que obliga al gobierno a divulgar los archivos relacionados con el delincuente sexual Jeffrey Epstein, fallecido en 2019.

Según el medio Politico, los republicanos se preparan para que una parte importante de su bloque vote a favor de publicar los documentos. Si el proyecto se aprueba, deberá pasar por el Senado y recibir la aprobación de Trump, por lo que las expectativas de que avance son bajas.