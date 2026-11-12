Chile se niega a pedir permiso a la Argentina por un buque que zarpará desde Punta Arenas rumbo a Malvinas El canciller Francisco Pérez Mackenna invocó el derecho internacional de libre navegación tras el reclamo de su par Pablo Quirno. El conflicto comercial ocurre mientras el Tribunal del Mar define el futuro de la explotación petrolera británica. Por Agregar C5N en









"Los países no piden permiso", dijo el canciller chileno.

El canciller de Chile, Francisco Pérez Mackenna, descartó este jueves en Santiago que su país deba solicitar autorización a la Argentina por el viaje del buque Danstar desde Punta Arenas hacia las islas Malvinas, tras invocar el derecho de libre navegación de Naciones Unidas y asegurar que "los países no piden permiso".

La respuesta surgió luego de los reclamos del ministro de Relaciones Exteriores argentino, Pablo Quirno, quien exigió trámites previos para atravesar aguas jurisdiccionales nacionales. "Por el estrecho de Magallanes pasan miles de barcos por año. Miles piden autorización para cruzar cuando salen hacia las Malvinas", sostuvo el funcionario el lunes en el canal A24.

Ante estos cuestionamientos, Pérez Mackenna defendió la postura de su administración. "Chile cree en el derecho para la libre navegación (...) o paso inocente, como se llama en el derecho marítimo de la Convemar (Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar). Y confiamos que ese derecho se respetará", precisó el jefe de la diplomacia chilena.

La embarcación de la naviera Easter Island reinaugurará en diciembre una ruta comercial suspendida hace 15 años hacia Puerto Argentino con alimentos, maquinaria y materiales de construcción. El alcalde de Punta Arenas, Claudio Radonich, celebró esta iniciativa privada e indicó: "Queremos ser el gran supermercado de las islas".

Cancillería denunció la explotación petrolera británica ante el Tribunal del Mar El Gobierno observa con preocupación esta conexión marítima ante el avance del Reino Unido para extraer hidrocarburos en el Atlántico Sur. Por tal motivo, Quirno recordó el "compromiso del gobierno chileno de que esto no contribuya logísticamente a la explotación de recursos naturales en las islas Malvinas".

En paralelo, la delegación argentina encabezada por la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzábal, finalizó sus alegatos en Hamburgo ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) para frenar el proyecto extractivista Sea Lion. Los representantes nacionales exigieron medidas provisionales urgentes bajo la advertencia de que "es ahora o nunca". El presidente del organismo internacional, Maurice Kamga, comunicó que el fallo sobre la suspensión de las perforaciones de Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration saldrá el 28 de noviembre. La resolución judicial determinará si frena las obras de infraestructura submarina para evitar daños irreparables mientras continúa el arbitraje de fondo.