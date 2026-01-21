Evacuaron de urgencia el Foro Económico Mundial de Davos donde expuso Milei

El operativo se activó ante la presencia de humo en una de las salas de conferencias. No se reportaron heridos ni pérdidas materiales, aunque asistieron varias dotaciones de bomberos. Donald Trump aún se encontraba en el lugar.

Varias dotaciones de bomberos se hicieron presente en la sala de conferencias del Foro Económico Mundial de Davos.

Al término de la tercera jornada del Foro Económico Mundial de Davos, en el que disertaron varios referentes políticos y empresariales de todo el mundo, el centro de conferencias donde se lleva adelante el encuentro tuvo que ser evacuado de emergencia ante la presencia de humo. No se registraron heridos por el incidente.

Según los informes difundidos por la policía suiza, el incendio se originó en el hospedaje de lujo contiguo a la sala de conferencias, el Turmhotel Victoria. En el momento que se detectó el incidente, se desplegó un impresionante operativo de seguridad, ya que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aún se encontraba presente en el edificio después de haber dado su charla durante la tarde.

Al lugar tuvieron que asistir varias dotaciones de bomberos para contener la situación y colaborar con la evacuación de las personas que aún permanecían en la sala de conferencias.

Según Edward Lawrence , corresponsal de la Casa Blanca para la cadena Fox y el primero en haber informado sobre el incidente, la emergencia en el centro de conferencias fue contenida en menos de treinta minutos.

La 56º Reunión Anual del Foro Económico Mundial de Davos , en Suiza, comenzó el pasado lunes y se extenderá hasta el viernes. Bajo el lema "El espíritu del diálogo", este es uno de los encuentros más importantes del año, en donde se reúnen los principales referentes empresariales y políticos del mundo con el fin de establecer alianzas y acuerdos para marcar la agenda de los meses restantes.

Fire crews in Davos checked it out and ended the evacuation. We are back for my live. — Edward Lawrence (@EdwardLawrence) January 21, 2026

Entre los participantes se encuentran directores ejecutivos y presidentes de las empresas socias del Foro, junto con jefes de Estado y de Gobierno, altos funcionarios públicos de los países del G7, G20 y BRICS, así como directores de organizaciones internacionales.

Este miércoles fue uno de los días más importantes del Foro Económico Mundial de Davos. Durante la tarde, brindó su conferencia el presidente Javier Milei, con un discurso en el que arremetió contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo".

Unas horas antes también estuvo presente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien volvió a insistir con sus intenciones de adquirir Groenlandia. Este jueves dio su respectiva conferencia el presidente de Israel, Isaac Herzog, mientras que el martes fue el turno de su par francés, Emmanuel Macron.

Donald Trump volvió a amenazar a la Unión Europea: "Solo Estados Unidos puede defender Groenlandia"

El presidente norteamericano, Donald Trump, dio su discurso este miércoles en la Reunión Anual 2026 del Foro Económico Mundial en la ciudad suiza de Davos, con críticas a la Unión Europea y reclamos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), a la vez que reiteró su intención de adquirir Groenlandia de cara a una escalada de tensiones con Rusia y China. "Solo Estados Unidos es capaz de defenderla", aseguró.

"Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca", comenzó, y añadió inmediatamente que "cada aliado de la OTAN tiene la obligación de ser capaz de defender su propio territorio".

Desde el inicio, sostuvo que esa capacidad no existía en el caso de Groenlandia sin intervención estadounidense. En ese sentido, afirmó que "ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de asegurar Groenlandia, excepto Estados Unidos", y reforzó esa idea al describir a su país como "una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente siquiera imagina".

Trump apeló a la historia para respaldar su argumento, y citó a la Segunda Guerra Mundial como precedente. Recordó que "Dinamarca cayó ante Alemania después de solo seis horas de combate" y que, como consecuencia, "Estados Unidos se vio obligado a enviar sus propias fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia".

Javier Milei arremetió en Davos contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

El presidente Javier Milei brindó su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos, Suiza, ante los principales representantes del círculo rojo mundial, donde arremetió en duros términos contra el socialismo al destacar que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más productivo, sino que es el único sistema justo, eficiente y el que genera la mayor tasa de crecimiento”.

Además, hizo referencia a "los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela". En este marco, abogó por volver a “inspirarse en la filosofía griega, abrazar el derecho grecorromano y retornar a los valores judeocristianos que permitirán salvar a Occidente”.

Discurso del Presidente Javier Milei en el Foro Económico de Davos 2026. pic.twitter.com/Gctyhu6y3R — Oficina del Presidente (@OPRArgentina) January 21, 2026

Tras calificar como imprescindible “defender el derecho a la vida y a la libertad”, Milei destacó “el derecho a la propiedad y el principio de no agresión contra otro ser humano, que incluye la agresión física o cualquier amenaza del uso de la fuerza”.

A su vez, remarcó que “la defensa del sistema capitalista debe estar basada en su virtud ética y moral”, para luego sumar: “Sin empresarios no habrá producción y el nivel de vida será extremadamente precario”.

En otra parte de su extenso discurso, el Presidente destacó ante el círculo rojo mundial la baja de la inflación, la reducción de la pobreza y la labor del Ministerio de Desregulación: “Gracias a su ciclópea tarea (en referencia a Federico Sturzenegger) hemos realizado 13 mil reformas estructurales. Esto es “Make Argentina Great Again”.

javier milei foro de davos 2026

“Los políticos deben dejar de fastidiar a quienes están haciendo un mundo mejor (...). El capitalismo de libre empresa no socava los valores morales, el dilema entre eficiencia y justicia es falso, los mercados son superiores en lo productivo y son justos. Maquiavelo ha muerto, es momento de enterrarlo”, agregó Milei.

En el final de su discurso, el jefe de Estado reiteró que “hace tiempo Occidente, por alguna extraña razón, comenzó a darle la espalda a las ideas de la libertad, abrazó dosis crecientes de socialismo y su versión más hipócrita, que es el wokismo".

El CEO del fondo de inversión más grande del mundo propuso trasladar el Foro de Davos a Buenos Aires

Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, quien este año ejerce como copresidente interino del Foro Económico Mundial, planteó la posibilidad de mover el evento de discursos y presentaciones de la localidad suiza de Davos y llevarlo "a los lugares donde realmente se construye el mundo moderno", entre ellos, la Ciudad de Buenos Aires.

larry fink 2.webp

En un artículo publicado en su perfil de la plataforma LinkedIn, Fink advierte de la creciente percepción entre el público de que se trata de una reunión "desfasada", por lo que considera necesario recuperar la confianza "para que el Foro Económico Mundial sea útil en el futuro".

En esta línea, propone ampliar la participación en estas conversaciones, así como ser más transparentes y más comprometidos con quienes no se sienten representados en este tipo de reuniones. "Durante 56 años, el Foro Económico Mundial ha sido sinónimo de Davos. Y es probable que siga siendo así por un tiempo", sostuvo.