Tras una reunión con la OTAN, Donald Trump aseguró: "Hay un principio de acuerdo por Groenlandia"
Luego de una reunión con el jefe del organismo, el mandatario estadounidense emitió un comunicado en el que confirmó un principio de acuerdo por el futuro de la isla del Ártico y aseguró que no implementará altos aranceles a los países europeos que se oponen a la ocupación.
En Truth Social, el mandatario norteamericano se explayó luego del encuentro con el representante del organismo y compartió palabras que transmiten cierta tranquilidad. "Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", fueron las primeras líneas del mensaje de Trump.
Esta acción presenta un cambio drástico en la actitud del líder republicano y su administración, ya que hasta hace unos días había manifestado la intención de aplicar tasas arancelarias que irían en crecimiento sostenido desde el 10% en febrero hasta el 25% en junio, para países que no apoyaran la ocupación de Groenlandia por parte de Estados Unidos.
En ese sentido, Trumpo afirmó que hay un principio de consenso. "Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", rectificó su decisión que ponía en vilo las relaciones entre el Viejo Continente y el país americano.
De todas formas, sostuvo que continuarán las conversaciones con Europa por el futuro de Groenlandia. "Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones", develó a los designados y encargados de destrabar el conflicto geopolítico y con este mensaje, apacigua las aguas por un momento.
Mark Rutte, jefe de la OTAN respaldó a Donald Trump y buscó descomprimir el conflicto por Groenlandia
El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, resaltó el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y afirmó que la alianza impulsa una estrategia de diálogo para bajar la tensión entre Estados Unidos yGroenlandia, en medio de las tensiones abiertas por el interés de Washington sobre ese territorio autónomo del Reino de Dinamarca.
En el marco del Foro Económico Mundial de Davos, Rutte expresó que el vínculo con la Casa Blanca se apoya en una “diplomacia reflexiva”, con el objetivo de evitar una escalada política dentro del bloque atlántico y preservar la cohesión entre los aliados.
El jefe de la OTAN admitió que en los últimos días mantuvo una conversación directa con Trump, centrada en la situación de seguridad en Groenlandia y en el Ártico, una región que gana peso en la agenda internacional por su valor geopolítico, el avance de nuevas rutas marítimas y el incremento de la presencia militar de distintas potencias.
“Hablé con el presidente Donald Trump sobre la seguridad en Groenlandia y el Ártico. Vamos a seguir trabajando en este tema”, sostuvo Rutte a través de sus redes sociales, en un mensaje orientado a enviar señales de calma hacia los socios europeos.