Tras una reunión con la OTAN, Donald Trump aseguró: "Hay un principio de acuerdo por Groenlandia" Luego de una reunión con el jefe del organismo, el mandatario estadounidense emitió un comunicado en el que confirmó un principio de acuerdo por el futuro de la isla del Ártico y aseguró que no implementará altos aranceles a los países europeos que se oponen a la ocupación. Por + Seguir en







Donald Trump accedió al pedido de la OTAN, mediante su jefe, Mark Rutte y dio marcha atrás con los aranceles. Reuters

Donald Trump y el jefe de la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), Mark Rutte, tuvieron una reunión durante el Foro Económico de Davos con un resultado positivo. El presidente de los Estados Unidos confirmó, mediante un mensaje en redes sociales, que alcanzaron un marco de acuerdo sobre Groenlandia, por lo que no avanzará con la implementación de aranceles a países europeos que abogan por la soberanía de la isla.

En Truth Social, el mandatario norteamericano se explayó luego del encuentro con el representante del organismo y compartió palabras que transmiten cierta tranquilidad. "Tras una reunión muy productiva con el Secretario General de la OTAN, Mark Rutte, hemos establecido el marco para un futuro acuerdo con respecto a Groenlandia y, de hecho, a toda la región ártica", fueron las primeras líneas del mensaje de Trump.

Esta acción presenta un cambio drástico en la actitud del líder republicano y su administración, ya que hasta hace unos días había manifestado la intención de aplicar tasas arancelarias que irían en crecimiento sostenido desde el 10% en febrero hasta el 25% en junio, para países que no apoyaran la ocupación de Groenlandia por parte de Estados Unidos.

Embed En ese sentido, Trumpo afirmó que hay un principio de consenso. "Esta solución, de concretarse, será muy beneficiosa para Estados Unidos y todos los países de la OTAN. Con base en este entendimiento, no impondré los aranceles que debían entrar en vigor el 1 de febrero", rectificó su decisión que ponía en vilo las relaciones entre el Viejo Continente y el país americano.

De todas formas, sostuvo que continuarán las conversaciones con Europa por el futuro de Groenlandia. "Se están llevando a cabo conversaciones adicionales sobre la Cúpula Dorada en relación con Groenlandia. Se proporcionará más información a medida que avancen las conversaciones. El vicepresidente J. D. Vance, el secretario de Estado Marco Rubio, el enviado especial Steve Witkoff y otros, según sea necesario, serán responsables de las negociaciones", develó a los designados y encargados de destrabar el conflicto geopolítico y con este mensaje, apacigua las aguas por un momento.