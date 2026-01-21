21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

La advertencia de Donald Trump a Europa en el Foro de Davos: "Solo Estados Unidos puede defender a Groenlandia"

El presidente de Estados Unidos habló en el Foro Económico Mundial y crece la expectativa sobre las consecuencias de su discurso, mientras desde la Unión Europea prometen una "respuesta firme" ante sus amenazas.

Por
El discurso de Donald Trump fue uno de los más esperados del Foro de Davos 2026.

El discurso de Donald Trump fue uno de los más esperados del Foro de Davos 2026.

WEF
En Davos, Donald Trump habló del arma ultrasecreta que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo
Te puede interesar:

En Davos, Trump dio detalles del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela

"Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca", comenzó, y añadió inmediatamente que "cada aliado de la OTAN tiene la obligación de ser capaz de defender su propio territorio".

Desde el inicio, sostuvo que esa capacidad no existía en el caso de Groenlandia sin intervención estadounidense. En ese sentido, afirmó que "ninguna nación o grupo de naciones está en condiciones de asegurar Groenlandia, excepto Estados Unidos", y reforzó esa idea al describir a su país como "una gran potencia, mucho más grande de lo que la gente siquiera imagina".

Trump apeló a la historia para respaldar su argumento, y citó a la Segunda Guerra Mundial como precedente. Recordó que "Dinamarca cayó ante Alemania después de solo seis horas de combate" y que, como consecuencia, "Estados Unidos se vio obligado a enviar sus propias fuerzas para mantener el territorio de Groenlandia".

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/C5N/status/2013971596663238881&partner=&hide_thread=false

En ese contexto, subrayó el costo asumido por Washington durante el conflicto. Según sus palabras, "mantuvimos el territorio con un gran costo y gasto", y enfatizó que los adversarios "no tuvieron ninguna posibilidad de tomarlo, y aun así lo intentaron".

La exposición de Trump incluyó críticas directas a la decisión del gobierno norteamericano tras el conflicto. Al referirse a ese momento histórico. "Después de la guerra devolvimos Groenlandia a Dinamarca. ¿Qué tan estúpidos fuimos al hacer eso?", planteó, para luego agregar que, a su juicio, hoy existía una actitud de ingratitud de parte de los europeos.

La amenaza actual fue presentada como más compleja y peligrosa que en el pasado. El mandatario estadounidense sostuvo que "hoy el mundo enfrenta riesgos mucho mayores por misiles, por armas nucleares y por armas de las que ni siquiera puedo hablar", y aseguró que recientemente "vieron armas de las que nadie había oído hablar".

Groenlandia fue descrita repetidamente en términos geográficos y estratégicos. El republicano afirmó que "es un territorio enorme, casi completamente deshabitado y sin desarrollar", ubicado "exactamente en el medio, entre Estados Unidos, Rusia y China".

Donald Trump Foro Económico Mundial Davos 2026
Donald Trump critic&oacute; a sus socios de la OTAN en Davos.

Donald Trump criticó a sus socios de la OTAN en Davos.

También rechazó que el interés estadounidense estuviera motivado por recursos naturales. Trump enfatizó que "no la necesitamos por los minerales, sino por seguridad nacional estratégica e internacional".

La OTAN ocupó un lugar central en el tramo medio del discurso, con fuertes críticas a sus socios europeos. "Damos muchísimo y recibimos muy poco a cambio", afirmó, y sostuvo que antes de su intervención "la mayoría de los países no pagaban nada, y Estados Unidos pagaba prácticamente el 100%".

Finalmente, el discurso se desplazó hacia la guerra en Ucrania y sus consecuencias humanas. El republicano la definió como "una guerra que nunca debería haber comenzado" y la describió como "un baño de sangre", subrayando que su objetivo declarado era detener el conflicto debido a la magnitud de las pérdidas humanas.

Davos 2026, una cumbre en medio de tensiones internacionales

La edición 2026 del Foro reúne a cerca de 3.000 líderes de 130 países, entre ellos más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, además de CEOs de las principales compañías globales y referentes de organismos internacionales.

La cumbre se desarrolla entre el 19 y el 23 de enero, bajo el lema “El espíritu del diálogo”, una consigna que adquiere un peso particular frente a un escenario global marcado por la incertidumbre y la confrontación entre potencias.

En ese escenario, la palabra de Trump aparece como uno de los factores más determinantes, tanto por su contenido como por su potencial impacto en la economía, la política y la seguridad global.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los líderes de EEUU e Israel.

Netanyahu aceptó la invitación de Trump para formar parte del "Consejo de Paz"

Rusia le pidió explicaciones a EEUU.

Rusia le pidió explicaciones a EEUU sobre el arma secreta que habría usado en Venezuela

El jefe de la OTAN apoyó a Trump.

El jefe de la OTAN respaldó el liderazgo de Trump y buscó descomprimir el conflicto por Groenlandia

Fuerte amenaza de Donald Trump a Irán: Todo el país va a volar por los aires

Trump lanzó una fuerte amenaza a Irán: "Todo el país va a volar por los aires"

Imagen del Comando Sur de Estados Unidos en la que se ve el barco de petróleo incautado en costas venezolanas. 

Estados Unidos incautó otro barco petrolero cerca de las costas de Venezuela

Los cantores denunciaron una especulación política por la visita al festival popular.

"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María

Rating Cero

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 
play

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.
play

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

David Beckham minimizó los dichos de su hijo para desviar la tensión y apaciguar la pelea familiar

Beckham le respondió a su hijo tras las fuerte acusaciones: "Los niños cometen errores, pero se les permite cometerlos"

La pareja se había casado hacía dos años.

Gonzalo Valenzuela se separó de Kika Silva a solo dos años de su casamiento

Me dio ganas de un bebé, confesó Wanda Nara a Maxi López
play

Con ganas de agrandar la familia: la fuerte confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

últimas noticias

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Hace 13 minutos
Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 

Milei arremetió contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

Hace 17 minutos
Esta mujer que recibió un diagnóstico inimaginable

Veía mal, creía que era el efecto de un vuelo de larga distancia, pero un diagnóstico inesperado la dejó sin palabras

Hace 19 minutos
Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 28 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 31 minutos