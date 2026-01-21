El CEO del fondo de inversión más grande del mundo propuso trasladar el Foro de Davos a Buenos Aires Larry Fink, presidente de BlackRock, planteó la posibilidad de mover el evento de discursos y presentaciones de la localidad suiza y llevarlo a "los lugares donde realmente se construye el mundo moderno". Por + Seguir en







El Foro Económico Mundial celebra su 56° edición en Davos. WEF

Larry Fink, presidente y consejero delegado de BlackRock, el mayor fondo de inversión del mundo, quien este año ejerce como copresidente interino del Foro Económico Mundial, planteó la posibilidad de mover el evento de discursos y presentaciones de la localidad suiza de Davos y llevarlo "los lugares donde realmente se construye el mundo moderno", entre ellos, la Ciudad de Buenos Aires.

En un artículo publicado en su perfil de la plataforma LinkedIn, Fink advierte de la creciente percepción entre el público de que se trata de una reunión "desfasada", por lo que considera necesario recuperar la confianza "para que el Foro Económico Mundial sea útil en el futuro".

En esta línea, propone ampliar la participación en estas conversaciones, así como ser más transparentes y más comprometidos con quienes no se sienten representados en este tipo de reuniones. "Durante 56 años, el Foro Económico Mundial ha sido sinónimo de Davos. Y es probable que siga siendo así por un tiempo", sostuvo.

larry fink 2.webp Larry Fink es CEO de BlackRock, el fondo de inversión más grande del mundo. No obstante, señaló a la vez la importancia de “empezar a hacer algo nuevo”, para lo que planteó la necesidad de estar presentes en los lugares donde realmente se construye el mundo moderno. "Davos, sí. Pero también lugares como Detroit y Dublín, y ciudades como Yakarta y Buenos Aires", apuntó.

Por su parte, el Financial Times, remarcó que la escasez de alojamiento, los costos de seguridad y la limitada infraestructura para absorber una asistencia récord al evento han sido reconocidos como problemáticos por los funcionarios del Foro Económico Mundial y advierte de que la llegada este miércoles del presidente estadounidense, Donald Trump, podría complicar aún más los desafíos logísticos de la cumbre.

Sin embargo, una fuente cercana a la organización señala que el gobierno de Suiza apunta a que el cónclave siga conservando fuertes vínculos con el país, y que mantenerlo en Europa era una prioridad para muchos altos ejecutivos de la organización.