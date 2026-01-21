Javier Milei arremetió en Davos contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo es el único sistema justo"

El Presidente expone en el Foro Económico Mundial ante los principales representantes del círculo rojo mundial y en medio de un fuerte alineamiento con los Estados Unidos.

El presidente Javier Milei brinda su discurso en el Foro Económico Mundial de Davos , Suiza, ante los principales representantes del círculo rojo mundial y en medio de un fuerte alineamiento de su gestión con los Estados Unidos. "Vemos los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela" , aseguró al comienzo de su exposición.

Luego arremetió en duros términos contra el socialismo y aseguró que "el capitalismo de libre empresa no solo es el más producto sino que es es el único sistema justo"

El escenario global aparece atravesado por disputas geopolíticas de alto voltaje: el conflicto diplomático entre Estados Unidos y Europa a partir de las intenciones de Donald Trump sobre Groenlandia , la intervención militar en Venezuela que derivó en la captura de Nicolás Maduro, y las advertencias lanzadas contra Irán en un contexto de protestas internas y represión.

La edición 2026 del Foro reúne a cerca de 3.000 líderes de 130 países, entre ellos más de 60 jefes de Estado y de Gobierno, además de CEOs de las principales compañías globales y referentes de organismos internacionales.

Previo al discurso de Milei, Trump lanzó una advertencia a Europa al afirmar que "solo Estados Unidos puede defender a Groenlandia " . Con críticas a la Unión Europea y reclamos a la Organización del Tratado del Atlántico Norte (OTAN), el republicano reiteró su intención de adquirir Groenlandia de cara a una escalada de tensiones con Rusia y China.

"Tengo un enorme respeto tanto por el pueblo de Groenlandia como por el pueblo de Dinamarca", comenzó, y añadió inmediatamente que "cada aliado de la OTAN tiene la obligación de ser capaz de defender su propio territorio".

Cómo sigue la agenda de Javier Milei en Davos

La actividad oficial del Presidente comenzó este miércoles a las 11.30, con un saludo protocolar al presidente ejecutivo del Foro Económico Mundial, Børge Brende. Quince minutos más tarde, Milei tomó la palabra ante el plenario principal.

La agenda continuará el jueves con una serie de entrevistas de alto perfil: a las 7.05 mantendrá un diálogo con la agencia Bloomberg y luego tendrá un encuentro periodístico con la editora en jefe de The Economist, Zanny Minton Beddoes. Ese mismo día, a las 14, el Presidente y su comitiva emprenderán el regreso a la Argentina. El arribo a Buenos Aires está previsto para el viernes a las 6 de la mañana.

Noticia en desarrollo.-