Rusia le pidió explicaciones a Estados Unidos sobre el arma secreta que habría usado en Venezuela

Rusia exigió a Estados Unidos explicaciones públicas sobre la existencia y uso de un arma secreta que, según declaraciones recientes del presidente Donald Trump , habría sido desplegada durante la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

"Contamos con los servicios pertinentes, cuya tarea consiste en recopilar información al respecto y analizarla. Están haciendo su trabajo. Pe ro en este caso habrá que escuchar las explicaciones sobre lo que quiere decir el presidente de Estados Unidos" , expresó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov .

Días después de la invasión a Venezuela, Trump reconoció que Estados Unidos contaba con armamentos "de los que nadie sabe". "Probablemente sea mejor no hablar de ello, pero tenemos armas increíbles. Fue un ataque increíble. No olviden que esa casa estaba en medio de una fortaleza, una base militar" , manifestó el mandatario estadounidense.

Tras el ataque, el periodista Mike Netter compartió el relato de un guardia de seguridad venezolano que reveló que Estados Unidos habría utilizado una poderosa arma que hizo que los soldados venezolanos cayeran de rodillas y les sangrara la nariz.

“El día del operativo, no oímos nada. Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchísimos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No supimos cómo reaccionar”, describió el agente.

Acto seguido, añadió que "después de que aparecieron esos drones, llegaron algunos helicópteros, pero eran muy pocos. Creo que apenas ocho helicópteros. De esos helicópteros bajaron soldados, pero muy pocos. Quizás veinte hombres. Pero esos hombres eran tecnológicamente muy avanzados. No se parecían a nada contra lo que hayamos luchado antes".

El guardia calificó el enfrentamiento como “una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad... parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada”.

Por último, dio detalles de la utilización de la misteriosa arma. "En un momento, lanzaron algo... no sé cómo describirlo... fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles”.

“Esos veinte hombres, sin una sola baja, mataron a cientos de nosotros. No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera” completó.