21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

Rusia le pidió explicaciones a Estados Unidos sobre el arma secreta que habría usado en Venezuela

El vocero del Kremlin, Dmitri Peskov, informó además que el país europeo se encuentra recopilando información del supuesto armamento.

Por
Rusia le pidió explicaciones a EEUU.

Rusia le pidió explicaciones a EEUU.

Rusia exigió a Estados Unidos explicaciones públicas sobre la existencia y uso de un arma secreta que, según declaraciones recientes del presidente Donald Trump, habría sido desplegada durante la operación militar que culminó con la captura de Nicolás Maduro en Venezuela.

Serguei Lavrov, canciller de Rusia.
Te puede interesar:

Rusia se metió en la polémica por Groenlandia: "No es una parte natural de Dinamarca"

"Contamos con los servicios pertinentes, cuya tarea consiste en recopilar información al respecto y analizarla. Están haciendo su trabajo. Pero en este caso habrá que escuchar las explicaciones sobre lo que quiere decir el presidente de Estados Unidos", expresó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov.

Días después de la invasión a Venezuela, Trump reconoció que Estados Unidos contaba con armamentos "de los que nadie sabe". "Probablemente sea mejor no hablar de ello, pero tenemos armas increíbles. Fue un ataque increíble. No olviden que esa casa estaba en medio de una fortaleza, una base militar", manifestó el mandatario estadounidense.

Tras el ataque, el periodista Mike Netter compartió el relato de un guardia de seguridad venezolano que reveló que Estados Unidos habría utilizado una poderosa arma que hizo que los soldados venezolanos cayeran de rodillas y les sangrara la nariz.

Dmitri Peskov, portavoz presidencial ruso
Peskov, vocero presidencial.

Peskov, vocero presidencial.

“El día del operativo, no oímos nada. Estábamos de guardia, pero de repente todos nuestros sistemas de radar se apagaron sin explicación alguna. Lo siguiente que vimos fueron drones, muchísimos drones, sobrevolando nuestras posiciones. No supimos cómo reaccionar”, describió el agente.

Acto seguido, añadió que "después de que aparecieron esos drones, llegaron algunos helicópteros, pero eran muy pocos. Creo que apenas ocho helicópteros. De esos helicópteros bajaron soldados, pero muy pocos. Quizás veinte hombres. Pero esos hombres eran tecnológicamente muy avanzados. No se parecían a nada contra lo que hayamos luchado antes".

El guardia calificó el enfrentamiento como “una masacre. Éramos cientos, pero no teníamos ninguna posibilidad. Disparaban con tanta precisión y velocidad... parecía que cada soldado disparaba 300 balas por minuto. No pudimos hacer nada”.

Por último, dio detalles de la utilización de la misteriosa arma. "En un momento, lanzaron algo... no sé cómo describirlo... fue como una onda sonora muy intensa. De repente, sentí como si me explotara la cabeza por dentro. Todos empezamos a sangrar por la nariz. Algunos vomitaban sangre. Caímos al suelo, inmóviles”.

“Esos veinte hombres, sin una sola baja, mataron a cientos de nosotros. No teníamos forma de competir con su tecnología, con sus armas. Lo juro, nunca había visto nada igual. Ni siquiera pudimos mantenernos en pie después de esa arma sónica o lo que fuera” completó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El líder supremo de Irán, el ayatollah Alí Jamenei, culpó al presidente de Estados Unidos Donald Trump por las matanzas en el país.

El gobierno de Irán admitió por primera vez que hubo "miles de muertos" durante la represión

Putin se involucró en el conflicto.

Putin habló con Netanyahu y el presidente de Irán para bajar la tensión en Medio Oriente

Donald Trump.

Estados Unidos congeló el procesamiento de visas para 75 países, como Brasil, Colombia y Uruguay

El 63% de las víctimas civiles en Ucrania, entre heridos y muertos, se produjeron en regiones cercanas al frente de batalla. 

Los bombardeos rusos en Ucrania causaron el mayor número de muertes civiles desde 2022

En Davos, Donald Trump habló del arma ultrasecreta que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo

En Davos, Trump dio detalles del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela

Video: robot humanoide recorrió 100 kilómetros a pie y rompió un Récord Guinness

Video: robot humanoide recorrió 100 kilómetros a pie y rompió un Récord Guinness

Rating Cero

La octava temporada de Drive to Survive se estrenará el 27 de febrero

Se encienden los motores: Netflix confirmó cuándo será el estreno de la octava temporada de Drive To Survive

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 
play

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.
play

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

David Beckham minimizó los dichos de su hijo para desviar la tensión y apaciguar la pelea familiar

Beckham le respondió a su hijo tras las fuerte acusaciones: "Los niños cometen errores, pero se les permite cometerlos"

La pareja se había casado hacía dos años.

Gonzalo Valenzuela se separó de Kika Silva a solo dos años de su casamiento

Me dio ganas de un bebé, confesó Wanda Nara a Maxi López
play

Con ganas de agrandar la familia: la fuerte confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

últimas noticias

Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 

Milei en Davos: "Vemos los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela"

Hace 12 minutos
Esta mujer que recibió un diagnóstico inimaginable

Veía mal, creía que era el efecto de un vuelo de larga distancia, pero un diagnóstico inesperado la dejó sin palabras

Hace 14 minutos
Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 23 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 26 minutos
play
La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

Hace 30 minutos