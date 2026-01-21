El jefe de la OTAN respaldó el liderazgo de Donald Trump y buscó descomprimir el conflicto por Groenlandia Mark Rutte elogió el rol del presidente de Estados Unidos y afirmó que trabaja para reducir la tensión con Dinamarca sobre la isla, en un escenario marcado por la disputa estratégica en el Ártico. Por + Seguir en







El jefe de la OTAN apoyó a Trump.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que la alianza impulsa una estrategia de diálogo para bajar la tensión entre Estados Unidos y Groenlandia, en medio de las tensiones abiertas por el interés de Washington sobre ese territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Rutte señaló que el vínculo con la Casa Blanca se apoya en una “diplomacia reflexiva”, con el objetivo de evitar una escalada política dentro del bloque atlántico y preservar la cohesión entre los aliados.

El jefe de la OTAN reveló que en los últimos días mantuvo una conversación directa con Trump, centrada en la situación de seguridad en Groenlandia y en el Ártico, una región que gana peso en la agenda internacional por su valor geopolítico, el avance de nuevas rutas marítimas y el incremento de la presencia militar de distintas potencias.

“Hablé con el presidente Donald Trump sobre la seguridad en Groenlandia y el Ártico. Vamos a seguir trabajando en este tema”, expresó Rutte a través de sus redes sociales, en un mensaje orientado a enviar señales de calma hacia los socios europeos.

El contacto se dio en un contexto de fricciones diplomáticas, luego de advertencias de Washington sobre posibles medidas comerciales contra países de la OTAN que respaldan la postura de Dinamarca frente a las aspiraciones estadounidenses.