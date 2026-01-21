21 de enero de 2026 Inicio
En Vivo

El jefe de la OTAN respaldó el liderazgo de Donald Trump y buscó descomprimir el conflicto por Groenlandia

Mark Rutte elogió el rol del presidente de Estados Unidos y afirmó que trabaja para reducir la tensión con Dinamarca sobre la isla, en un escenario marcado por la disputa estratégica en el Ártico.

Por
El jefe de la OTAN apoyó a Trump.

El jefe de la OTAN apoyó a Trump.

El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, destacó el liderazgo del presidente estadounidense Donald Trump y aseguró que la alianza impulsa una estrategia de diálogo para bajar la tensión entre Estados Unidos y Groenlandia, en medio de las tensiones abiertas por el interés de Washington sobre ese territorio autónomo del Reino de Dinamarca.

En Davos, Donald Trump habló del arma ultrasecreta que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela: qué dijo
Te puede interesar:

En Davos, Trump dio detalles del "arma ultrasecreta" que usó Estados Unidos en la invasión a Venezuela

Durante su participación en el Foro Económico Mundial de Davos, Rutte señaló que el vínculo con la Casa Blanca se apoya en una “diplomacia reflexiva”, con el objetivo de evitar una escalada política dentro del bloque atlántico y preservar la cohesión entre los aliados.

El jefe de la OTAN reveló que en los últimos días mantuvo una conversación directa con Trump, centrada en la situación de seguridad en Groenlandia y en el Ártico, una región que gana peso en la agenda internacional por su valor geopolítico, el avance de nuevas rutas marítimas y el incremento de la presencia militar de distintas potencias.

“Hablé con el presidente Donald Trump sobre la seguridad en Groenlandia y el Ártico. Vamos a seguir trabajando en este tema”, expresó Rutte a través de sus redes sociales, en un mensaje orientado a enviar señales de calma hacia los socios europeos.

El contacto se dio en un contexto de fricciones diplomáticas, luego de advertencias de Washington sobre posibles medidas comerciales contra países de la OTAN que respaldan la postura de Dinamarca frente a las aspiraciones estadounidenses.

Según Rutte, el diálogo con Trump apuntó a sostener la cooperación interna de la alianza y a evitar que las diferencias políticas afecten la estabilidad estratégica en una de las zonas más sensibles del tablero global.

image
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

la advertencia de trump a europa en el foro de davos: solo estados unidos puede defender a groenlandia

La advertencia de Trump a Europa en el Foro de Davos: "Solo Estados Unidos puede defender a Groenlandia"

Los líderes de EEUU e Israel.

Netanyahu aceptó la invitación de Trump para formar parte del "Consejo de Paz"

Rusia le pidió explicaciones a EEUU.

Rusia le pidió explicaciones a EEUU sobre el arma secreta que habría usado en Venezuela

Fuerte amenaza de Donald Trump a Irán: Todo el país va a volar por los aires

Trump lanzó una fuerte amenaza a Irán: "Todo el país va a volar por los aires"

Imagen del Comando Sur de Estados Unidos en la que se ve el barco de petróleo incautado en costas venezolanas. 

Estados Unidos incautó otro barco petrolero cerca de las costas de Venezuela

Los cantores denunciaron una especulación política por la visita al festival popular.

"Nos ningunea": el Dúo Coplanacu cruzó a Javier Milei tras su visita a Jesús María

Rating Cero

Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 
play

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.
play

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

David Beckham minimizó los dichos de su hijo para desviar la tensión y apaciguar la pelea familiar

Beckham le respondió a su hijo tras las fuerte acusaciones: "Los niños cometen errores, pero se les permite cometerlos"

La pareja se había casado hacía dos años.

Gonzalo Valenzuela se separó de Kika Silva a solo dos años de su casamiento

Me dio ganas de un bebé, confesó Wanda Nara a Maxi López
play

Con ganas de agrandar la familia: la fuerte confesión de Wanda Nara que descolocó a Maxi López

Una de las hijas de Marcelo Tinelli mostró su renovación de imagen.

La impresionante transformación de Juanita Tinelli: un nuevo cambio de look

últimas noticias

Javier Milei expone en Foro Economico Mundial. 

Milei en Davos: "Vemos los daños aberrantes que causó el socialismo en Venezuela"

Hace 6 minutos
Esta mujer que recibió un diagnóstico inimaginable

Veía mal, creía que era el efecto de un vuelo de larga distancia, pero un diagnóstico inesperado la dejó sin palabras

Hace 8 minutos
Las alternativas electrónicas muestran un desempeño más favorable para acompañar el ritmo de los precios en el corto plazo.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositás 4.000.000 pesos a 30 días en enero 2026

Hace 17 minutos
play
Ahora, llegó a la gran N roja, La reina del flow, la novela colombiana de 2018 y presentó nuevos capítulos ya disponibles en esta plataforma. 

La reina del flow, la telenovela del momento en Netflix y tiene nuevos capítulos: cuál es la trama

Hace 20 minutos
play
La serie de Netflix inspirada en una historia real de lucha y transformación social.

Sus capítulos son muy atrapantes, está en Netflix y es la versión latina de Las cosas por limpiar

Hace 24 minutos