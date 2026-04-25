Por un intento de atentado, evacuaron a Donald Trump de una cena con periodistas en el Hotel Hilton

El Servicio Secreto escoltó al presidente estadounidense y a su esposa, Melania Trump, luego de que se reportaran disparos durante un evento anual con corresponsales. Hay un sospechoso detenido.

El Servicio Secreto de Estados Unidos evacuó al presidente de ese país, Donald Trump , y su esposa, Melania Trump, luego de que se registraran disparos en el Hotel Hilton durante la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca. El republicano no sufrió heridas y el tirador fue detenido.

Trump se hallaba sentado en un salón del Hotel Hilton, que se ubica cerca de la Casa Blanca, cuando se oyeron al menos cinco disparos. En ese momento, el Servicio Secreto estadounidense lo escoltó junto a su esposa para retirarlo del lugar, mientras los invitados buscaban protegerse. De acuerdo con el pool de prensa de la Casa Blanca, un agente gritó "¡Disparos!" durante la confusión inicial.

Por su parte, una asistente citada por medios estadounidenses relató haber escuchado tres fuertes estruendos y haber visto a un hombre caer, mientras los agentes se desplegaban en el edificio.

El periodista Gabriel Michi expuso en TVR , por C5N , que el Servicio Secreto estadounidense llevó a cabo un amplio operativo en la zona, después de que se registraran al menos cinco disparos: "Hubo una evacuación de emergencia porque se escucharon una serie de disparos. Rápidamente se llevaron a Donald y Melania Trump del lugar. Se vio un momento de muchísima tensión cuando los corresponsales y los invitados se tiraron cuerpo a tierra".

"Es una cena de gala muy importante y trascendente. Todavía no se sabe quién fue el atacante pero los servicios de inteligencia están trabajando", agregó el especialista en hechos internacionales acerca de la investigación.

En tanto, Trump señaló que el atacante fue arrestado. "Una noche memorable en Washington D.C. El Servicio Secreto y las fuerzas del orden hicieron un trabajo fantástico. Actuaron con rapidez y valentía. El tirador ha sido detenido y he recomendado que 'el espectáculo continúe', pero seguiremos las indicaciones de las fuerzas del orden. Tomarán una decisión en breve. Independientemente de esa decisión, la noche será muy diferente a lo planeado y, sencillamente, tendremos que repetirla", expresó en Truth Social.

Entre los asistentes evacuados se encontraban miembros del gabinete y altos funcionarios, incluidos el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario de Defensa, Pete Hegseth; la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard; y el director del FBI, Kash Patel, entre otros. Legisladores de ambos partidos señalaron en redes sociales que fueron trasladados a salas seguras por las fuerzas de seguridad.

La cena anual reúne cada año a referentes de la prensa y autoridades en una de las citas más tradicionales del calendario político estadounidense. La asistencia de Trump, su primera vez en la gala como mandatario, había generado una gran expectativa debido a su tensa relación con una parte de la prensa.

El Servicio Secreto de Estados Unidos informó que "todas las personas están bajo protección"

El jefe de comunicaciones del Servicio Secreto estadounidense, Anthony Guglielmi, emitió un comunicado en el que detalló dónde se produjo el tiroteo: "El Servicio Secreto de los Estados Unidos, en coordinación con el Departamento de Policía Metropolitana, está investigando un incidente con disparos cerca de la zona principal de control con detectores de metales en la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca".

"El presidente y la primera dama se encuentran a salvo, al igual que todas las personas bajo protección. Una persona se encuentra detenida. Aún se desconoce el estado de las personas involucradas, y las fuerzas del orden están evaluando activamente la situación", añadió.

El recuerdo del acto en el que intentaron asesinar a Donald Trump

El expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, había sido víctima el 13 de julio de 2024 de un intento de magnicidio mientras encabezaba un acto en Butler, en el estado de Pensilvania. El por aquel entonces candidato del Partido Republicano sufrió el roce de un disparo en su oreja derecha. Según fuentes oficiales, dos personas resultaron muertas, una de ellas es el atacante y la otra un miembro del público.

Pocos minutos después del hecho, desde la Casa Blanca aseguraron que Trump se encontraba bien y el vocero del Servicio Secreto de los Estados Unidos, Anthony Guglielmi, confirmó que el exmandatario estaba fuera de peligro. Luego fue el propio Trump quien se refirió al ataque en sus redes sociales.

El candidato presidencial, contrincante del presidente Joe Biden en los próximos comicios, hacía muy pocos minutos había aparecido en escena para comenzar con su discurso, luego de una demora considerable. De acuerdo a los videos que rápidamente se viralizaron en las redes sociales, luego de que se oyeran detonaciones, el magnate se tiró al suelo y fue resguardado por agentes del Servicio Secreto. Cuando se levantó, se tocó su rostro con la mano, se lo vio con sangre en la oreja derecha y fue retirado del escenario al grito de "fight" ("pelea").

En medio del desconcierto y los gritos, las miles de personas que se encontraban en el lugar, entre asistentes y periodistas, fueron evacuadas y el recinto fue cerrado por las fuerzas de seguridad y calificado como “escena del crimen”. Poco después, The New York Post confirmó, en base a declaraciones oficiales, que el atacante había sido abatido.