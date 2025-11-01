1 de noviembre de 2025 Inicio
Estremecedor: una joven murió de un disparo en la cabeza al quedar en medio de un tiroteo en Río de Janeiro

Bárbara Elisa Yabeta Borges compartió un posteo en redes sociales horas antes de su repentina muerte. La mujer, de 28 años, falleció en medio de un tiroteo entre bandas rivales en una de las autopistas más transitadas de la ciudad.

La joven de 28 años murió por una bala perdida. 

La joven de 28 años murió por una bala perdida. 

Otra muerte estremece a Río de Janeiro, Bárbara Elisa Yabeta Borges, una joven de 28 años, murió al recibir un disparo en la cabeza mientras viajaba como pasajera en un auto al norte de la ciudad. Horas antes, la mujer subió un texto a sus redes sociales, palabras que, luego de su repentina muerte, cobra otro tipo de sentido.

Expulsarán a los tres brasileños detenidos en Misiones por antecedentes de narcotráfico

Según el relato del conductor del auto, la mujer viajaba desde Ilha do Governador hacia la zona del barrio de Cachambi, cuando el vehículo quedó atrapado en medio de un tiroteo.

Al escuchar los estruendos, el hombre se giró para ver cómo se encontraba Bárbara y descubrió que estaba gravemente herida con un disparo en la cabeza.

bárbara posteo 1-11-25
Imágenes compartidas en sus redes sociales.

Imágenes compartidas en sus redes sociales.

A pesar de que rápidamente la trasladaron al Hospital Geral de Bonsucesso, los médicos no pudieron salvarla y falleció en el hospital. Según informó la Policía Militar de Brasil, el tiroteo se inició por un enfrentamiento entre bandas rivales en Rua Praia de Inhaúma.

La joven de 28 años compartía su vida y sus viajes a través de sus redes sociales. En el último posteo, que subió a su cuenta de Instagram personal, escribió un emotivo mensaje para sus seguidores, familia y amigos:

"Por favor, cuida de quienes te aman. Cuida de quienes te escuchan, de quienes te esperan, de quienes te desean lo mejor. No descuides lo esencial. Porque lo que tiene precio, lo recuperamos. La mayoría de las cosas que perdemos, las recuperamos, pero no las personas. Lo que tiene valor, cuando desaparece, se lleva consigo una parte de nosotros. Y créanme, es demasiado caro perder lo que no tiene precio", sentenció.

