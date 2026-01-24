Estados Unidos: quién era el hombre asesinado por agentes federales en Minneapolis

El jefe de la policía de la ciudad, Brian O'Hara, confirmó que la víctima es Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años. Trabajaba como enfermero y participó desde un principio en las protestas contra el ICE.

Alex Jeffrey Pretti era un ciudadano estadounidense de 37 años. Murió este sábado baleado por la policía migratoria del país durante una protesta.

El hombre asesinado a balazos este sábado por agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos mientras participaba de las protestas contra la policía migratoria en Minneapolis, estado de Minnesota, fue identificado por las autoridades. Se trata de la segunda persona asesinada por fuerzas de seguridad en esa ciudad después de Renee Good.

Horas después del hecho, el jefe de la policía de Minneapolis, Brian O'Hara , brindó una conferencia de prensa en la que precisó que la persona muerta es Alex Jeffrey Pretti, un ciudadano estadounidense de 37 años. La víctima no tenía antecedentes penales y su prontuario solo contaba con algunas multas por mal estacionamiento.

Una de las primeras versiones oficiales después de que los agentes del ICE asesinaran a Pretti es que el hombre se encontraba armado. Esto incluso fue difundido por el propio presidente norteamericano, Donald Trump , quien compartió una publicación en su cuenta de Truth Social.

"Esta es la pistola del pistolero, cargada (¡con dos cargadores llenos adicionales!) y lista para disparar. ¿Qué es todo esto? ¿Dónde está la policía local? ¿Por qué no se les permitió proteger a los agentes de ICE?" , cuestionó Trump.

O'Hara confirmó que Pretti era "propietario legal de armas" y que contaba con un permiso para ello, avalado legalmente en la Segunda Enmienda de la Constitución de los Estados Unidos. Además, el jefe policial agregó que el hombre asesinado por el ICE había estudiado enfermería en la Universidad de Minnesota y que tenía licencia vigente para trabajar hasta marzo próximo.

Horas después, la familia de Pretti confirmó su identidad y contó que trabajaba como enfermero de cuidados intensivos en el Departamento de Asuntos de Veteranos. "Se preocupaba profundamente por la gente y estaba muy indignado por lo que estaba sucediendo en Minneapolis y en todo Estados Unidos con el ICE, como millones de personas están indignadas", dijo su padre, Michael Pretti.

alex pretti2 Momentos antes de que Alex Pretti fuera asesinado, había defendido a una mujer que había sido rociada con gas pimienta por los agentes del ICE.

Según la familia de Pretti, el enfermero asesinado este sábado por el ICE participó de las masivas y diarias manifestaciones contra la policía migratoria desde que asesinaron de una manera similar a Renee Good, el pasado 7 de enero. "Sentía que protestar era una forma de expresar su preocupación por los demás", contó su padre.

Pretti nació en el estado de Illinois y una de sus actividades favoritas era disfrutar de la naturaleza junto a su perro Joule. Sus padres, quienes viven en Wisconsin, contaron que le habían recomendado que tenga cuidado en las protestas contra la policía migratoria de Estados Unidos.

protestas minneapolis1 Protesta contra el ICE, en Minneapolis, el 8 de enero.

Por su parte, las voces oficiales de la administración de Trump mantuvieron a lo largo del sábado la versión de que Pretti fue abatido porque representaba un peligro para los agentes del ICE. La vocera del Departamento de Estado, Tricia McLaughlin, dijo que el hombre tenía un arma de fuego con dos cargadores y que la situación estaba "evolucionando". La cartera distribuyó una foto de una pistola que, según afirman, portaba la víctima.

Sin embargo, las imágenes viralizadas del asesinato de Pretti parecen contradecir el relato oficial, ya que el hombre ya había sido reducido en el piso por unos cinco agentes del ICE. De pronto, uno de ellos le dispara varias veces hasta matarlo.

Cómo murió Alex Pretti, el hombre asesinado por agentes federales en Minneapolis

En medio de las protestas tras la muerte de Renee Good en manos de ICE, ocurrió un nuevo tiroteo en la ciudad de Minnesota, en el que agentes federales mataron a un hombre aparentemente armado. El estremecedor momento fue grabado por un transeúnte y se viralizó en redes sociales.

Según medios estadounidenses, el tiroteo ocurrió en la zona de Whittier, en la ciudad de Minneapolis, cerca de las 9 de la mañana y en presencia de varias personas que circulaban por el lugar.

En el video que se compartió en redes sociales, se puede ver cómo varios policías luchan por reducir a un hombre que, según fuentes policiales citadas por The Post, "tenía un arma de fuego con dos cargadores". Además, compartieron una fotografía del arma.

Según trascendió en las últimas horas, el hombre asesinado contaba con licencia para portar armas de fuego, algo habitual en los Estados Unidos y avalado legalmente bajo la Segunda Enmienda de la Constitución del país.

"Nuestra exigencia hoy es que las agencias federales que operan en nuestra ciudad lo hagan con la misma disciplina, humanidad e integridad que exige una aplicación eficaz de la ley en este país. Instamos a todos a mantener la paz", dijo Brian O'Hara, jefe de la policía de Minneapolis, en una conferencia de prensa después del asesinato.

En tal sentido, el gobernador del estado, Tim Walz, se manifestó: "Acabo de hablar con la Casa Blanca tras otro horrible tiroteo perpetrado por agentes federales esta mañana. Minnesota está harta. Esto es repugnante. El Presidente debe poner fin a esta operación. Saque de Minnesota a los miles de oficiales violentos y sin entrenamiento. ¡Ya!".