Donald Trump amenazó a Canadá con 100% de aranceles si llega a un acuerdo comercial con China

El Presidente de Estados Unidos advirtió al primer ministro canadiense, Mark Carney, cuáles serían las consecuencias para el país si siguen adelante con su asociación con el gigante asiático.

Impondrá aranceles del 100% en bienes y productos canadienses.

Mark Carney

Donald Trump amenazó al primer ministro de Canadá, Mark Carney, con imponer un arancel del 100% si el país llega a un acuerdo comercial con China. El presidente de Estados Unidos advirtió en redes sociales sobre la asociación que Carney celebró días atrás con el gigante asiático.

El pasado 16 de enero, tras dos días de reuniones en Pekín, Canadá y China llegaron a un acuerdo comercial preliminar para poder reducir aranceles y retirar gravámenes sobre varios productos agrícolas canadienses, informó Reuters. Esta medida entraría en vigor a partir del 1 de marzo de 2026.

Esto llevó al primer ministro canadiense, Mark Carney, publicar en sus redes sociales una foto junto con el presidente Xi en Beijing, junto al texto: "Canadá y China están forjando una nueva alianza estratégica. Estamos aprovechando nuestras fortalezas, centrándonos en el comercio, la energía, la agricultura, los productos del mar y otras áreas donde podemos lograr grandes beneficios para ambos pueblos", en modo de celebración.

La amenaza de Trump tras el acuerdo entre Canadá y China

En medio de este panorama, el presidente de Estados Unidos salió en sus redes sociales a amenazar a Canadá con imponer aranceles si el acuerdo entre ambos países sigue adelante y entra en vigencia.

"Si el gobernador Carney cree que va a convertir a Canadá en un puerto de descarga para que China envíe bienes y productos a Estados Unidos, está muy equivocado", advirtió Trump, ya que para el mandatario "China se comerá a Canadá, lo devorará por completo, destruyendo sus negocios, su tejido social y su estilo de vida en general".

Tras esa introducción, Trump añadió sin dudar: "Si Canadá llega a un acuerdo con China, se le aplicará inmediatamente un arancel del 100 % a todos los bienes y productos canadienses que ingresen a EE. UU. ¡Gracias por su atención!".

La tensión entre Estados Unidos y Canadá crece, anteriormente, ya que el gobierno de Carney se negó a que se despliegue la "cúpula Dorada", una protección contra misiles estadounidense, sobre Groenlandia, a lo que Trump aseguró que "Canadá se opone a la construcción de la Cúpula Dorada sobre Groenlandia, a pesar de que protegería a Canadá. En cambio, votó a favor de hacer negocios con China, ¡que los devorará en el primer año!".

