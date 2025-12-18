18 de diciembre de 2025 Inicio
Donald Trump reclasificó el cannabis y lo sacó de la lista de sustancias más peligrosas

La medida no implica una legalización de la marihuana, sino que, a partir de ahora, se permitirán realizar estudios científicos con fines medicinales. Además, el mandatario prometió bajas impositivas a las empresas del sector.

-Donald Trump escucha a su secretario de Salud

-Donald Trump escucha a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., durante la ceremonia de la firma de la reclasificación de la marihuana, este jueves en el Despacho Oval

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó este jueves un decreto para reclasificar al cannabis dentro de la Lista de Sustancias Controladas y ya no estará en el grupo de las más peligrosas, como el LSD o la cocaína. De todos modos, el ajuste normativo no implicará una legalización de la marihuana para uso adulto, sino que permitirá la investigación para fines medicinales a nivel federal que, hasta ahora, permanecían en la ilegalidad y tan solo permitidos bajo las leyes estatales.

La reclasificación del cannabis fue anunciada por el propio Trump en el Salón Oval de la Casa Blanca, rodeado de usuarios medicinales de la planta, un militar retirado uniformado, médicos y emprendedores de la industria del cannabis. Según el mandatario, "mucha gente que lleva décadas sufriendo un gran dolor" le venía rogando que concretara la medida que había sido prometida durante la anterior gestión de Joe Biden, pero que nunca terminó de realizarse.

Trump dijo que la reclasificación del cannabis beneficiará a enfermos con "dolencias incurables, cánceres agresivos, convulsiones, trastornos neurológicos y otro tipo de enfermedades, también a veteranos con lesiones relacionadas con sus servicios al país y personas mayores que viven con problemas médicos crónicos que han deteriorado gravemente su calidad de vida".

La medida no implica una legalización ni una despenalización de los usos de los derivados de la planta. El pase del cannabis de la Lista I, donde se encuentran las consideradas peligrosas, a la III de la Sustancias Controladas, implica que a partir de ahora, el gobierno de los Estados Unidos permitirá que se realicen estudios científicos sobre los usos medicinales de la marihuana que eran considerado ilegales a nivel federal.

En Estados Unidos, la gran mayoría de sus estados promulgaron leyes a favor del cannabis. Muchos de ellos, como California o Colorado, tienen normativas que permiten tanto los usos medicinales, como los recreativos, y se ha montado una enorme industria alrededor de la planta. En otros, como Florida, tan solo permiten los fines medicinales. Aunque hay lugares, como Texas, que todavía tiene duras penas para los usuarios y cultivadores de marihuana.

La reclasificación del cannabis en la Lista de Sustancias Controladas, creada por el expresidente Richard Nixon al iniciar la llamada "Guerra contra las drogas", supone también una relajación en cuanto a la aplicación de las leyes penales por parte de las fuerzas de seguridad. Además, las empresas relacionadas a la planta se verán beneficiadas a partir de una baja impositiva y se prometió que los bancos dejarán de imponer restricciones para la apertura de cuentas.

