Amenazas de EEUU a Venezuela: Lula da Silva y Claudia Sheinbaum se ofrecieron para mediar entre Trump y Maduro

El presidente de Brasil hablará con su par de Estados Unidos en el medio de los rumores de declaración de guerra a Venezuela. La mandataria de México aseguró que buscará "una solución pacífica".

Lula da Silva y Claudia Sheinbaum.

El presidente de Brasil, Lula da Silva, adelantó que "posiblemente" hablará con su par de Estados Unidos, Donald Trump, "antes de Navidad" para evitar una "guerra fraticida" y la mandataria de México, Claudia Sheinbaum, se ofreció para buscar "una solución pacífica y que no haya intervención".

Con todo el respeto al Congreso, voy a vetar la ley, afirmó Lula. 
Lula vetará la ley que redujo la pena a Bolsonaro: "Tendrán que pagar por sus actos contra el país"

Asimismo, la Cancillería de Moscú le pidió a la Casa Blanca que "no permita un error fatal y se abstenga de seguir avanzando a una situación que amenaza a todo el hemisferio occidental con consecuencias impredecibles".

Lula da Silva aseguró en conferencia de prensa que está "a disposición" de ambos gobiernos para mediar en el medio de la tensión creciente en el Caribe. Mientras que Sheinbaum, en su habitual conferencia de prensa, planteó: "No estamos de acuerdo con intervenciones y estamos a favor de la solución pacífica de los conflictos".

"Vamos a buscar con todos los países que así lo deseen de América Latina o de otros continentes una solución pacífica y que no haya intervención", prometió la jefa de Estado.

Cómo se construyó el rumor de guerra contra Venezuela

Estados Unidos desplegó su flota naval frente a la costa de Venezuela, atacó lanchas con la excusa de combatir el narcotráfico e incautó un buque petrolero venezolano.

El último choque entre ambos países fue la decisión de Trump de bloquear totalmente la entrada y salida de petroleros venezolanos sancionados y la respuesta de Maduro con la decisión de escoltar con la Armada a los buques que transporten crudo.

La crisis escaló al punto tal que el periodista ultraconversador Tucker Carlson había asegurado este miércoles que era "inminente" la declaración de guerra de Trump contra Venezuela.

“El acuerdo es más favorable para ellos que para nosotros, aseguró Lula da Silva.

Lula le dio un ultimátum a la Unión Europea por el acuerdo con el Mercosur: "Ahora o nunca"

