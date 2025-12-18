18 de diciembre de 2025 Inicio
¿Los juegos del hambre? Donald Trump anunció una competencia con dos adolescentes de cada estado

Por los 250 años de Estados Unidos, un chico y una chica de cada estado se enfrentarán durante cuatro días para determinar quiénes al mejor par de atletas del país.

Peeta Mellark y Kartniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una competencia deportiva entre los 50 estados, con un chico y una chica en edad secundaria por cada uno, para determinar al mejor par de atletas del país en tan solo cuatro días. El evento es parte de la agenda de celebraciones de los 250 años de Estados Unidos el próximo 4 de julio.

-Donald Trump escucha a su secretario de Salud, Robert F. Kennedy Jr., durante la ceremonia de la firma de la reclasificación de la marihuana, este jueves en el Despacho Oval
Trump reclasificó el cannabis y lo sacó de la lista de sustancias más peligrosas

"En otoño celebraremos los primeros Juegos Patrióticos, un evento atlético sin precedentes, con los mejores atletas del nivel secundario. Un joven y una joven por cada estado, les prometo que no habrá hombres jugando en categorías femeninas", explicó el mandatario este jueves en un video publicado en X (ex Twitter).

El Partido Demócrata, la oposición a Trump, enseguida vinculó el evento directamente con la saga de Los Juegos del Hambre, escrita por Suzanne Collins, que inspiró las películas homónimas. En 2026 también se estrenará la segunda precuela Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha.

La trama de las creaciones de Collins transcurre en una distópica América del Norte, principalmente en un Estados Unidos que ya no se divide en estados, sino en 12 distritos y un Capitolio, la ciudad capital, y que pasó a llamarse Panem. En los libros no se explicita por qué, cómo ni qué pasó con el resto del mundo.

En este futuro ficticio del país norteamericano, los 12 distritos entregan todos los años a un niño y una niña de entre 12 y 17 años para que luchen hasta destruirse en una arena mortífera en el Capitolio como parte de un castigo por la rebelión fallida encabezada por el destruido distrito 13. Solo uno de los 24 tributos sobrevive y se corona como vencedor o vencedora.

Cómo celebrará Estados Unidos sus 250 años

Los Juegos Patrióticos forman parte de las actividades que celebrará la organización público-privada Freedom 250 encabezada por Keith Krach, exsubsecretario de Estado durante la primera administración Trump.

Según Trump, el objetivo es organizar una celebración “como nunca antes se haya visto”, capaz de reavivar el orgullo nacional y proyectar los valores estadounidenses hacia las próximas generaciones.

El proyecto trabajará en coordinación con la Task Force 250 de la Casa Blanca, las agencias federales y la comisión bipartidista America250, creada por el Congreso.

Freedom 250 también realizará la Great American State Fair, una gran feria nacional que se desarrollará en el National Mall, en Washington, entre el 25 de junio y el 10 de julio de 2026, con pabellones representativos de los 50 estados. También están previstos una celebración del Día de la Independencia con fuegos artificiales, un discurso presidencial y un sobrevuelo militar, entre otros actos.

