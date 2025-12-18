¿Los juegos del hambre? Donald Trump anunció una competencia con dos adolescentes de cada estado Por los 250 años de Estados Unidos, un chico y una chica de cada estado se enfrentarán durante cuatro días para determinar quiénes al mejor par de atletas del país. Por + Seguir en







Peeta Mellark y Kartniss Everdeen en Los Juegos del Hambre. Donald Trump, presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció una competencia deportiva entre los 50 estados, con un chico y una chica en edad secundaria por cada uno, para determinar al mejor par de atletas del país en tan solo cuatro días. El evento es parte de la agenda de celebraciones de los 250 años de Estados Unidos el próximo 4 de julio.

"En otoño celebraremos los primeros Juegos Patrióticos, un evento atlético sin precedentes, con los mejores atletas del nivel secundario. Un joven y una joven por cada estado, les prometo que no habrá hombres jugando en categorías femeninas", explicó el mandatario este jueves en un video publicado en X (ex Twitter).

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/WhiteHouse/status/2001635004074373225&partner=&hide_thread=false America turns 250



President Donald J. Trump on Freedom 250 and the 2026 celebration that honors our nation like never before. WATCH: pic.twitter.com/aSaPqQ0U7m — The White House (@WhiteHouse) December 18, 2025 El Partido Demócrata, la oposición a Trump, enseguida vinculó el evento directamente con la saga de Los Juegos del Hambre, escrita por Suzanne Collins, que inspiró las películas homónimas. En 2026 también se estrenará la segunda precuela Los juegos del hambre: Amanecer en la cosecha.

La trama de las creaciones de Collins transcurre en una distópica América del Norte, principalmente en un Estados Unidos que ya no se divide en estados, sino en 12 distritos y un Capitolio, la ciudad capital, y que pasó a llamarse Panem. En los libros no se explicita por qué, cómo ni qué pasó con el resto del mundo.

En este futuro ficticio del país norteamericano, los 12 distritos entregan todos los años a un niño y una niña de entre 12 y 17 años para que luchen hasta destruirse en una arena mortífera en el Capitolio como parte de un castigo por la rebelión fallida encabezada por el destruido distrito 13. Solo uno de los 24 tributos sobrevive y se corona como vencedor o vencedora.