Estados Unidos e Irán analizan la propuesta de Pakistán de extender la tregua dos semanas más A horas del fin del ultimátum, Washington y Teherán hicieron lugar a un pedido pakistaní para evitar la guerra en Medio Oriente este martes. Se esperan respuestas. Por + Seguir en







Donald Trump en la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó a Reuters que el presidente Donald Trump "ha sido informado de la propuesta (de Pakistán) y se dará una respuesta". Por su parte, un alto funcionario de Irán afirmó a la misma agencia que están estudiando el pedido, pero que están preparados para operar tanto "a la defensiva como a la ofensiva".

El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, impulsó la propuesta con el argumento de que las gestiones diplomáticas muestran avances y todavía pueden evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente. A las 21 (hora argentina) se terminaría el ultimátum y Trump había anunciado que moriría "toda una civilización", con la propuesta pakistaní el ataque a Irán podría no suceder esta noche.

"47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin", había amenazado el mandatario de Estados Unidos en la red social Truth y agregó: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

La respuesta de Irán a la amenaza de Donald Trump El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le respondió este martes a Trump, a horas de que venza el ultimátum lanzado por el mandatario de los Estados Unidos para invadir Irán con la intención de reabrir el estrecho de Ormuz.

"Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán", señaló el funcionario en X y remarcó: "Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán".