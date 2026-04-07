7 de abril de 2026 Inicio
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Estados Unidos e Irán analizan la propuesta de Pakistán de extender la tregua dos semanas más

A horas del fin del ultimátum, Washington y Teherán hicieron lugar a un pedido pakistaní para evitar la guerra en Medio Oriente este martes. Se esperan respuestas.

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Donald Trump en la Casa Blanca.

Donald Trump en la Casa Blanca.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, afirmó a Reuters que el presidente Donald Trump "ha sido informado de la propuesta (de Pakistán) y se dará una respuesta". Por su parte, un alto funcionario de Irán afirmó a la misma agencia que están estudiando el pedido, pero que están preparados para operar tanto "a la defensiva como a la ofensiva".

El precio del crudo había alcanzado niveles récord en medio de la tensión en Medio Oriente.
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El primer ministro pakistaní, Shehbaz Sharif, impulsó la propuesta con el argumento de que las gestiones diplomáticas muestran avances y todavía pueden evitar una nueva escalada militar en Medio Oriente. A las 21 (hora argentina) se terminaría el ultimátum y Trump había anunciado que moriría "toda una civilización", con la propuesta pakistaní el ataque a Irán podría no suceder esta noche.

"47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin", había amenazado el mandatario de Estados Unidos en la red social Truth y agregó: "Esta noche morirá toda una civilización, para no volver jamás. No quiero que eso suceda, pero probablemente ocurrirá".

La respuesta de Irán a la amenaza de Donald Trump

El presidente de Irán, Masoud Pezeshkian, le respondió este martes a Trump, a horas de que venza el ultimátum lanzado por el mandatario de los Estados Unidos para invadir Irán con la intención de reabrir el estrecho de Ormuz.

"Más de 14 millones de iraníes orgullosos se han inscrito hasta ahora para sacrificar sus vidas en defensa de Irán", señaló el funcionario en X y remarcó: "Yo también he estado, estoy y seguiré estando comprometido a dar mi vida por Irán".

Sus palabras se suman a lo expresado más temprano por la Guardia Revolucionaria iraní, que lanzó una advertencia directa mediante un comunicado: “La Guardia Revolucionaria declara una vez más que, si el Ejército terrorista estadounidense cruza las líneas rojas, nuestra respuesta irá más allá de la región”. La definición refuerza el tono desafiante de Teherán en la antesala de un posible nuevo conflicto.

El mensaje no se limitó al plano militar. Las autoridades iraníes también deslizaron una amenaza de carácter económico al advertir que podrían privar de petróleo y gas a Estados Unidos y a sus aliados “durante años”, en un escenario que podría impactar de lleno en los mercados energéticos globales.

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