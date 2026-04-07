"Solo el presidente sabe lo que hará", advirtió la Casa Blanca, a horas de que venza el ultimátum de Trump a Irán

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el plazo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dio a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y así poner fin a la guerra. Ante consultas sobre el posible uso de armas nucleares, advirtió: "Solo el presidente sabe dónde están las cosas y lo que hará".
"El régimen iraní tiene hasta las hasta las 20 para cumplir el momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos", sentenció la funcionaria, en declaraciones a la agencia AFP.
En sus redes sociales, el mandatario estadounidense publicó el lunes que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás". Además, amenazó con ataques directos si fracasan las negociaciones, al señalar que estaba "considerando volarlo todo" y apoderarse del petróleo.
A pesar del tono beligerante, el presidente norteamericano dejó una puerta abierta a la diplomacia. "No quiero que eso ocurra, pero probablemente ocurrirá", aclaró. Luego, añadió: "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda ocurrir algo revolucionariamente maravilloso, ¿quién sabe?".
En esa misma serie de mensajes, el jefe de Estado anticipó un desenlace inminente para Medio Oriente. "Descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", posteó. Para finalizar su idea, escribió: "47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán. Dios bendiga al gran pueblo de Irán".
Frente a esta escalada, el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, criticó la "retórica incendiaria" del conflicto. "Según el derecho internacional, atacar deliberadamente a civiles e infraestructuras civiles es un crimen de guerra. Cualquier responsable de crímenes internacionales debe rendir cuentas ante un tribunal competente", afirmó el funcionario en un comunicado oficial.
Por su parte, el jefe militar israelí Eyal Zamir destacó la alianza ofensiva con Washington. "Nos acercamos a una encrucijada estratégica en la campaña conjunta contra Irán. Hasta ahora, hemos logrado avances significativos, incluso en relación con los objetivos que fijamos al inicio de la operación. Seguiremos actuando con determinación e intensificaremos el daño infligido al régimen", aseveró. A la par, autoridades iraníes confirmaron daños por bombardeos en autopistas, puentes y ferrocarriles de Qom y Kashan.