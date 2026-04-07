"Solo el presidente sabe lo que hará", advirtió la Casa Blanca, a horas de que venza el ultimátum de Trump a Irán "El régimen iraní tiene hasta las hasta las 20 para cumplir el momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos", sostuvo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt. Por + Seguir en







La Casa Blanca no dio demasiados detalles sobre lo que hara Trump. AFP

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, confirmó el plazo que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, le dio a Irán para que reabra el estrecho de Ormuz y así poner fin a la guerra. Ante consultas sobre el posible uso de armas nucleares, advirtió: "Solo el presidente sabe dónde están las cosas y lo que hará".

"El régimen iraní tiene hasta las hasta las 20 para cumplir el momento y llegar a un acuerdo con Estados Unidos", sentenció la funcionaria, en declaraciones a la agencia AFP.

En sus redes sociales, el mandatario estadounidense publicó el lunes que "toda una civilización morirá esta noche, para no volver jamás". Además, amenazó con ataques directos si fracasan las negociaciones, al señalar que estaba "considerando volarlo todo" y apoderarse del petróleo.

A pesar del tono beligerante, el presidente norteamericano dejó una puerta abierta a la diplomacia. "No quiero que eso ocurra, pero probablemente ocurrirá", aclaró. Luego, añadió: "Sin embargo, ahora que tenemos un cambio de régimen completo y total, en el que prevalecen mentes diferentes, más inteligentes y menos radicalizadas, quizá pueda ocurrir algo revolucionariamente maravilloso, ¿quién sabe?".

En esa misma serie de mensajes, el jefe de Estado anticipó un desenlace inminente para Medio Oriente. "Descubriremos esta noche, uno de los momentos más importantes en la larga y compleja historia del mundo", posteó. Para finalizar su idea, escribió: "47 años de extorsión, corrupción y muerte, finalmente terminarán. Dios bendiga al gran pueblo de Irán".