El Gobierno desplegó un megaoperativo de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán Las fuerzas de seguridad nacional protegen las tres sedes diplomáticas en Buenos Aires en un contexto de tensión en Medio Oriente y la advertencia iraní de un potencial ataque en distintos países. Por + Seguir en







El Gobierno reforzó las alertas de seguridad en la embajada de EEUU en Buenos Aires.

Desde este martes 7 de abril se reforzaron las medidas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán en Buenos Aires. La Policía de la Ciudad y fuerzas federales quedaron a cargo de la protección en las tres sedes diplomáticas, en un contexto de tensión en Medio Oriente y la advertencia iraní de un potencial ataque en distintos países.

En las semanas anteriores ya se habían montado controles estrictos en sinagogas, colegios y clubes judíos. También en los edificios diplomáticos. Pero a partir de este martes el operativo se hizo todavía más fuerte y de desplegó con el objetivo de protegerlas de un potencial ataque tras las amenazas de Irán y el ultimátum del mandatario estadounidense.

Justamente, horas atrás Donald Trump advirtió a los iraníes y al mundo que "eliminaría una civilización entera" esta noche, en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní para que reabra el estrecho de Ormuz y ”terminar la guerra". La amenaza del republicano respecto a la “destrucción total” está dirigido a un probable ataque la infraestructura de Irán, como centrales eléctricas y puentes o incluso que se expanda el bombardeo militar a mayor escala.

estrecho de ormuz 10-3-26 Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz. “Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, culminó su mensaje Trump generando una enorme preocupación en el mundo entero. La ruta clave del petróleo es y seguirá siendo el objetivo del estadounidense.