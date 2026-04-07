7 de abril de 2026 Inicio
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El Gobierno desplegó un megaoperativo de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán

Las fuerzas de seguridad nacional protegen las tres sedes diplomáticas en Buenos Aires en un contexto de tensión en Medio Oriente y la advertencia iraní de un potencial ataque en distintos países.

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El Gobierno reforzó las alertas de seguridad en la embajada de EEUU en Buenos Aires. 

El Gobierno reforzó las alertas de seguridad en la embajada de EEUU en Buenos Aires. 

Desde este martes 7 de abril se reforzaron las medidas de seguridad en las embajadas de Estados Unidos, Israel e Irán en Buenos Aires. La Policía de la Ciudad y fuerzas federales quedaron a cargo de la protección en las tres sedes diplomáticas, en un contexto de tensión en Medio Oriente y la advertencia iraní de un potencial ataque en distintos países.

El precio del crudo había alcanzado niveles récord en medio de la tensión en Medio Oriente.
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En las semanas anteriores ya se habían montado controles estrictos en sinagogas, colegios y clubes judíos. También en los edificios diplomáticos. Pero a partir de este martes el operativo se hizo todavía más fuerte y de desplegó con el objetivo de protegerlas de un potencial ataque tras las amenazas de Irán y el ultimátum del mandatario estadounidense.

Justamente, horas atrás Donald Trump advirtió a los iraníes y al mundo que "eliminaría una civilización entera" esta noche, en referencia al ultimátum que le dio al régimen iraní para que reabra el estrecho de Ormuz y ”terminar la guerra". La amenaza del republicano respecto a la “destrucción total” está dirigido a un probable ataque la infraestructura de Irán, como centrales eléctricas y puentes o incluso que se expanda el bombardeo militar a mayor escala.

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Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

Sin aportar pruebas, Estados Unidos acusó a Irán de depositar minas explosivas en el estrecho de Ormuz.

Lo descubriremos esta noche, en uno de los momentos más importantes de la larga y compleja historia del mundo. 47 años de extorsión, corrupción y muerte llegarán a su fin ¡Dios bendiga al gran pueblo de Irán!”, culminó su mensaje Trump generando una enorme preocupación en el mundo entero. La ruta clave del petróleo es y seguirá siendo el objetivo del estadounidense.

Mientras tanto en Argentina, las fuerzas de seguridad desplegaron un megaoperativo que incluye a la Policía de la Ciudad y Fuerzas Federales alrededor de las tres sedes diplomáticas involucradas en el conflicto bélico. Cabe recordar que el país sufrió dos atentados de gran magnitud durante los años 90 bajo la presidencia de Carlos Saúl Ménem y bajo las denominadas "relaciones carnales" con estados Unidos: el atentado a la AMIA en 1994 dejó 85 muertos y más de 300 heridos - aún sigue sin resolverse- y dos años antes, en 1992, la explosión en la Embajada de Israel causó 22 muertes y más de 200 heridos.

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