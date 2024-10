Estados Unidos: así están las encuestas a diez días de las elecciones entre Kamala Harris y Donald Trump

Por un lado, el diario The New York Times indicó que la demócrata cuenta con una intención de voto del 49%, mientras que el magnate reúne un 48%, por lo que podría haber un empate. En algunos estados la diferencia es mayor e incluso invertida: mientras que en Minnesota, New Hampshire y Virginia, Harris lleva una ventaja de 6 puntos, en Texas, Florida y Ohio, Trump se impone con un porcentaje similar.