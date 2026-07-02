2 de julio de 2026 Inicio
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El presidente de Cuba subió la tensión con Donald Trump: "Nos estamos preparando para la guerra"

Miguel Díaz-Canel respondió a las advertencias del mandatario de Estados Unidos, quien expuso en varias oportunidades su intención de apoderarse de la isla. "No vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia", expresó.

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Donald Trump y Miguel Díaz-Canel.

Donald Trump y Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, le respondió a su par de Estados Unidos, Donald Trump, quien expuso en varias oportunidades su intención de apoderarse de la isla en el marco de la tensión entre ambos gobiernos, y afirmó que su país no va a "renunciar" a su "soberanía".

Donald Trump, presidente de Estados Unidos.
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En diálogo con la cadena Sky News, Díaz-Canel remarcó que su administración no busca los conflictos, aunque lanzó una advertencia. "No queremos una guerra, pero tampoco le tenemos miedo. Nos estamos preparando para que no nos tome por sorpresa ni seamos derrotados. Somos un país de paz. No somos una amenaza para nadie, sino al contrario: brindamos solidaridad al mundo. Cuba no es una nación en conflicto, no somos una colonia y no vamos a renunciar a nuestra soberanía ni a la independencia", expresó.

En tal sentido, cuestionó la postura "amenazante" del gobierno estadounidense y remarcó que se trata de "una estrategia de intoxicación mediática y de guerra psicológica". También subrayó que la gestión republicana expresó "muchas mentiras y manipuló".

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel.

Los dichos ocurrieron después de que el Parlamento cubano aprobara un paquete de reformas económicas destinadas a ampliar la participación del sector privado y atraer inversiones. Ese contexto alimentó las especulaciones sobre un posible cambio en la relación bilateral, aunque hasta el momento ninguna de las administraciones confirmó la existencia de conversaciones formales.

Por su parte, Trump sorprendió el miércoles con un cambio de discurso respecto de Cuba al asegurar que el gobierno de Díaz-Canel "se está acercando" a Estados Unidos. La declaración fue realizada durante un acto oficial en Dakota del Norte y llamó la atención porque se produjo después de meses marcados por sanciones económicas y fuertes críticas hacia La Habana.

El mandatario hizo esas declaraciones durante la inauguración de la Biblioteca Presidencial Theodore Roosevelt, en Dakota del Norte, donde afirmó: "Cuba, después de muchas, muchas décadas, se está acercando a nuestra órbita". Aunque no dio detalles sobre negociaciones bilaterales, sus palabras fueron interpretadas como una señal de distensión en el vínculo entre ambos países.

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