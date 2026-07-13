13 de julio de 2026 Inicio
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Donald Trump aseguró que Estados Unidos será "el guardián del estrecho de Ormuz": "Vamos a administrarlo"

Luego de una intensa jornada de ataques entre el país norteamericano e Irán en medio de una presunta tregua que debía durar al menos 60 días, el presidente volvió a subrayar que espera mantener el control de la zona por donde pasa gran parte del petróleo que sale de Medio Oriente.

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El alto al fuego en Medio Oriente llevaba tan solo un mes.

El alto al fuego en Medio Oriente llevaba tan solo un mes.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que serán “el guardián del estrecho de Ormuz”, tras varios días de intercambio de ataques con Irán en esta vía marítima.

Donald Trump y Lindsey Graham.
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Durante una entrevista con la cadena televisiva Fox News, el mandatario norteamericano indicó que estaba “tomando el control” del estrecho y que el país será pagado por custodiarlo, tras varios días de intercambio de ataques con Irán en esta vía marítima clave.

“Estamos tomando el control del estrecho. No tienen nada. No tienen nada”, declaró y agregó que el país había estado protegiendo la zona “gratis”, pero que ahora van a cobrar por custodiarlo. “Mucho dinero, pero solo queremos que nos reembolsen por hacer todo esto, por poner en peligro a nuestra gente”, lanzó.

En esa misma línea advirtió: “Vamos a golpear muy duro (a Irán) y vamos a mantener seguro el estrecho. Probablemente lo vamos a administrar. Nos convertiremos en el guardián del estrecho y deberíamos ser compensados por eso”.

Por otra parte, Trump siguió con los duros comentarios y postura tras el quiebre del acuerdo militar con Irán al revelar que golpearon el su equipamiento en las últimas horas. “La mayor parte de su equipamiento ya no existe. Su cañón antiaéreo, los golpeamos muy duro anoche. Cada vez que envían un dron, los golpeamos muy duro”, explicó.

Al mismo tiempo, luego de sostener que el acuerdo con Teherán no fue cumplido por lo que “vamos a golpearlos muy duro y vamos a quedarnos con el estrecho y probablemente lo administraremos”.

Trump dio por terminado el alto el fuego con Irán y dejó instrucciones por si es asesinado

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sorprendió al confirmar oficialmente que el alto el fuego con la República Islámica de Irán terminó. El anuncio se produce en un momento de máxima tensión, apenas un mes después de que ambas naciones firmaran un protocolo de acuerdo para intentar frenar la escalada bélica.

A través de un mensaje publicado en su red social Truth Social, el líder republicano sostuvo: “Irán nos ha pedido que continuemos las conversaciones. Hemos aceptado hacerlo, pero Estados Unidos les ha comunicado, sin lugar a dudas, que el alto el fuego se ha terminado”.

Según la administración estadounidense, Irán ha intensificado las maniobras de hostigamiento contra petroleros y buques comerciales en el estrecho de Ormuz, una vía estratégica por la que circula cerca del 20% del crudo y gas natural del mundo. Ante esta situación, el Pentágono respondió con una serie de bombardeos sobre 90 objetivos estratégicos destinados a debilitar la capacidad ofensiva persa en la región.

En una entrevista con el New York Post, Trump reveló que le dejó instrucciones al Pentágono en caso de que sea asesinado o sufra un atentado por parte de Irán. "He dejado instrucciones: si pasa algo, que los bombardeen literalmente a niveles que nunca antes hayan visto", afirmó el presidente estadounidense.

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