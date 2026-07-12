Conmoción en Estados Unidos: murió un aliado clave de Donald Trump Se trataba de uno de los funcionarios más prominentes del país norteamericano. Sus colaboradores informaron que falleció por "una breve y repentina enfermedad". Por Agregar C5N en









Donald Trump y Lindsey Graham. The New York Times

El senador estadounidense Lindsey Graham, considerado como uno de los principales aliados del presidente Donald Trump y uno de los funcionarios más influyentes en el país norteamericano, murió a los 71 años después de que sufriera un intenso dolor en el pecho.

En un comunicado, la oficina del legislador confirmó su fallecimiento, que se produjo después de que volviera de Ucrania tras reunirse con el mandatario Volodimir Zelenski. "En la noche del sábado 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad", expresaron sus colaboradores.

Graham fue uno de los principales impulsores del apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania por la guerra con Rusia y defendió férreamente a Israel. Además, cuestionó en varias oportunidades la postura del Gobierno iraní debido al conflicto bélico, ya que había respaldado públicamente una respuesta de Washington a Teherán.

Donald Trump y Lindsey Graham. EFE En tal sentido, las últimas imágenes públicas del senador fueron sobre su visita a Ucrania, luego del encuentro con Zelenski. En esa ocasión, había anunciado avances en un proyecto de ley de sanciones contra Rusia y asegurado que buscaría impulsar la iniciativa cuando regresara a Estados Unidos.

"Hemos alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión del proyecto de ley de sanciones rusas que ellos apoyarán. Cuando regrese a Washington, voy a reunirme con los líderes republicano y demócrata para ver si podemos encontrar tiempo para avanzar este paquete de sanciones rusas que le dará herramientas al presidente Trump para ayudar a poner fin a esta guerra", había afirmado.