12 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Conmoción en Estados Unidos: murió un aliado clave de Donald Trump

Se trataba de uno de los funcionarios más prominentes del país norteamericano. Sus colaboradores informaron que falleció por "una breve y repentina enfermedad".

Por
Donald Trump y Lindsey Graham.

Donald Trump y Lindsey Graham.

The New York Times

El senador estadounidense Lindsey Graham, considerado como uno de los principales aliados del presidente Donald Trump y uno de los funcionarios más influyentes en el país norteamericano, murió a los 71 años después de que sufriera un intenso dolor en el pecho.

Irán anunció el cierre del estrecho de Ormuz pero Estados Unidos lo niega. 
Te puede interesar:

Medio Oriente: la ONU condenó los ataques y EEUU afirmó que el estrecho de Ormuz está abierto

En un comunicado, la oficina del legislador confirmó su fallecimiento, que se produjo después de que volviera de Ucrania tras reunirse con el mandatario Volodimir Zelenski. "En la noche del sábado 11 de julio, el senador estadounidense Lindsey Graham falleció tras una breve y repentina enfermedad", expresaron sus colaboradores.

Graham fue uno de los principales impulsores del apoyo militar de Estados Unidos a Ucrania por la guerra con Rusia y defendió férreamente a Israel. Además, cuestionó en varias oportunidades la postura del Gobierno iraní debido al conflicto bélico, ya que había respaldado públicamente una respuesta de Washington a Teherán.

Donald Trump y Lindsey Graham.

Donald Trump y Lindsey Graham.

En tal sentido, las últimas imágenes públicas del senador fueron sobre su visita a Ucrania, luego del encuentro con Zelenski. En esa ocasión, había anunciado avances en un proyecto de ley de sanciones contra Rusia y asegurado que buscaría impulsar la iniciativa cuando regresara a Estados Unidos.

"Hemos alcanzado un acuerdo con la Casa Blanca sobre una versión del proyecto de ley de sanciones rusas que ellos apoyarán. Cuando regrese a Washington, voy a reunirme con los líderes republicano y demócrata para ver si podemos encontrar tiempo para avanzar este paquete de sanciones rusas que le dará herramientas al presidente Trump para ayudar a poner fin a esta guerra", había afirmado.

Graham integraba el Senado desde 2003 en representación del estado de Carolina del Sur, después de haber formado aparte durante ocho años la Cámara de Representantes. Durante su etapa en el Congreso, fue uno de los líderes del Partido Republicano, sobre todo en temas vinculados con la seguridad nacional y la política exterior.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Messi festejando el triunfo de la Scaloneta ante Suiza este sábado 11 de julio en Kansas.

Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Mundial 2026

Matt Damon en La Odisea.

Matt Damon reveló a quién alienta cuando queda eliminado Estados Unidos: "¡Vamos, Messi!"

Argentina se destacó entre los activos en Wall Street.

Acciones argentinas en alza: los bancos lideraron en Wall Street y el riesgo país quedó en 402 puntos

Antonela y Victoria forjaron una amistad en Miami.

Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham, juntas en Miami: las fotos que revolucionaron las redes

Ali Khamenei fue despedido por millones de personas.

Irán sepultó a Ali Khamenei tras una histórica despedida en medio de la guerra con Estados Unidos

El funeral del líder supremo iraní, el ayatollah Ali Khamenei, en la ciudad santa iraquí de Nayaf.

Irán respondió los bombardeos de EEUU y atacó a sus aliados en el golfo Pérsico

Rating Cero

Tom Ellis y sus transformaciones físicas para sus personajes.

Actor de Lucifer: así fue la impactante transformación de Tom Ellis

El piloto reconoció que tuvo algo con esta reconocida actriz.

Cuál es el romance que se reveló entre un piloto de turismo carretera y una famosa actriz

La China Suárez compartió un video del festejo tras el triunfo de la Scaloneta. 

El festejo íntimo de la China Suárez tras la victoria de la Selección argentina junto a Mauro Icardi

Se trata del actor Gonzalo Velutini. 

Tristeza infinita: murió un actor ícono de entrañables telenovelas tras padecer una larga enfermedad

Antonela Roccuzzo festejó el triunfo de la Selección argentina. 

El sentido mensaje de Anto Roccuzzo a Messi y su festejó por el triunfo de la Selección

La ex Cuestión de Peso vivió un momento de tensión durante un partido de fútbol.

Se hizo famosa por un reality y ahora se filtró el video de una pelea tras un partido de fútbol femenino: quien es

últimas noticias

Enzo Fernández y el Cuti Romero juegan en la Premier League de Inglaterra. 

Se copian en todo: la extraña coincidencia entre Enzo Fernández y el Cuti Romero

Hace 3 minutos
play

Álvaro Villagra, el chico que tocaba la guitarra en misa, se curtió al lado de Pappo y Iorio, y terminó ganando un Grammy de carambola

Hace 23 minutos
El choque se produjo a las 3.20 de la madrugada del domingo.

Murió tras chocar con su moto contra un árbol, pero en el hospital descubrieron que tenía un tiro en la espalda

Hace 39 minutos
Desde el living de su casa, la fotógrafa francesa Florence Pernet cubre la participación del equipo francés en el Mundia.

Un jugador de Francia borró todo su contenido de Instagram en apoyo a una fotógrafa sin acreditación

Hace 1 hora
El 68% de las mujeres encuestadas considera más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial.

Siete de cada diez mujeres considera más fácil ocultar una infidelidad durante el Mundial

Hace 1 hora