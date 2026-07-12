Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Mundial 2026

Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará a las 16 (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
La Scaloneta se enfrentará a un histórico rival el miércoles, en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta.
Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará a las 16 (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.
El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en carrera por una nueva estrella. El ganador avanzará a la gran final del torneo, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto.
El último partido oficial entre Argentina e Inglaterra en un Mundial se disputó el 7 de junio de 2002, por la fase de grupos de la Copa del Mundo de Corea-Japón. En aquella ocasión, el conjunto inglés se impuso 1-0 con un gol de penal anotado por David Beckham.
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