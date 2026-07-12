Cuándo vuelve a jugar la Selección argentina por el Mundial 2026 La Scaloneta se enfrentará a un histórico rival el miércoles, en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta. Por Agregar C5N en









Messi festejando el triunfo de la Scaloneta ante Suiza este sábado 11 de julio en Kansas. Redes sociales

Argentina enfrentará a Inglaterra el próximo miércoles 15 de julio por las semifinales de la Copa del Mundo 2026. El partido se disputará a las 16 (horario de Argentina) en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta, Estados Unidos.

El equipo dirigido por Lionel Scaloni buscará dar otro paso hacia la defensa del título conseguido en Qatar 2022 y mantenerse en carrera por una nueva estrella. El ganador avanzará a la gran final del torneo, mientras que el perdedor disputará el partido por el tercer puesto.

El último partido oficial entre Argentina e Inglaterra en un Mundial se disputó el 7 de junio de 2002, por la fase de grupos de la Copa del Mundo de Corea-Japón. En aquella ocasión, el conjunto inglés se impuso 1-0 con un gol de penal anotado por David Beckham.