10 de julio de 2026 Inicio
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ADRs en rally alcista: los bancos lideraron las subas en Wall Street y el riesgo país quedó cerca de los 400 puntos

En una jornada bursátil favorable para los activos argentinos, las subas estuvieron impulsados por el buen desempeño de los bancos y las empresas energéticas. El riesgo país de JP Morgan quedó cerca del piso de 2018.

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Argentina se destacó entre los activos en Wall Street.

Argentina se destacó entre los activos en Wall Street.

Los activos argentinos extendieron su racha positiva este viernes, con fuertes ganancias tanto en Wall Street como en la Bolsa porteña. Los ADRs treparon hasta 9%, liderados por los bancos BBVA Argentina, Grupo Financiero Galicia y Supervielle, mientras que el S&P Merval avanzó 2,43% impulsado por el sector financiero y energético. En ese contexto, el riesgo país volvió a retroceder y quedó al borde de perforar los 400 puntos básicos, acercándose a los niveles más bajos registrados desde 2018.

El gigante de los vehículos eléctricos de Elon Musk llegó a cotizar cerca de los 400 dólares por acción. 
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En ese contexto, el S&P Merval tuvo un cierre intradiario de 3.280.224 puntos (+2,43%) y medido en dólares CCL en u$s2.029,41 (+2,70%). El índice líder fue impulsado principalmente por el buen desempeño del sector financiero, en línea con las fuertes subas que mostraron los ADR argentinos en Wall Street.

Entre las acciones que más ganaron se destacaron BBVA Argentina (+7,84%), Grupo Financiero Galicia (+5,77%), Banco Macro (+3,86%), Central Puerto (+3,50%) y Transportadora de Gas del Sur (+3,06%). También registraron avances relevantes Loma Negra (+2,43%), Edenor (+2,69%), Supervielle (+2,58%) y Cresud (+2,16%).

En contraste, las bajas fueron limitadas. Pampa Energía retrocedió 0,48%, mientras que YPF cayó 1,81%, siendo uno de los papeles con peor desempeño de la rueda.

Los ADRs argentinos tuvieron una rueda ampliamente positiva en Wall Street, con los bancos como principales protagonistas. BBVA Argentina lideró las ganancias con un salto del 9,07%, seguido por Grupo Financiero Galicia (+8,79%), Supervielle (+6,36%), Central Puerto (+5,90%) y Banco Macro (+5,76%).

También cerraron en alza Loma Negra (+5,21%), Transportadora de Gas del Sur (+4,82%), Cresud (+3,84%), Telecom Argentina (+3,83%) y Edenor (+3,76%). Entre las energéticas, Pampa Energía avanzó 2,20%, Vista Energy ganó 1,66% e YPF sumó 1,15%, consolidando una jornada de fuerte optimismo para los activos argentinos en Nueva York.

En tanto, los bonos soberanos en dólares operaron con una suba de 0,5% en promedio en Wall Street. Mientras que el riesgo país de JP Morgan tuvo una desaceleración, a 402 puntos básicos, un piso desde el 20 de abril de 2018 (400 puntos).

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