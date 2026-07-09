Antonela Roccuzzo y Victoria Beckham, juntas en Miami: las fotos que revolucionaron las redes La mujer de Lionel Messi fue la invitada estrella y deslumbró con un look de gala en la inauguración de la nueva boutique de la diseñadora británica en el exclusivo complejo Bal Harbour Shops. Agregar C5N en









Antonela y Victoria forjaron una amistad en Miami.

Antonela Roccuzzo se convirtió en la invitada de honor de Victoria Beckham durante la apertura de su nueva tienda, denominada "House of Victoria", en el icónico centro comercial Bal Harbour Shops de Miami. Este evento marcó un hito para la firma de la ex-Spice Girl, ya que representa su primer espacio propio en los Estados Unidos, diseñado bajo una estética minimalista y lujosa.

La esposa del astro argentino Lionel Messi captó todas las miradas con un diseño de la propia colección de Beckham: un vestido de satén en color verde azulado profundo, de corte recto y fluido hasta los tobillos, sin mangas y con escote redondo. La velada, que incluyó una cena de gala, reunió a familiares y amigos íntimos en un entorno que celebró la expansión internacional de la marca de la diseñadora británica.

Por su parte, la anfitriona reafirmó su sello personal con un vestido de satén en tono beige arena con detalles champagne, que presentaba un drapeado asimétrico y una capa suave sobre el hombro. “Gracias a todos los que vinieron a celebrar la apertura con nosotros. Una noche alucinante”, escribió en sus redes Victoria Beckham quien compartió fotos en su Instagram que revolucionaron las redes.

La lista de invitados estuvo repleta de celebridades, comenzando por el clan Beckham casi en su totalidad: David Beckham estuvo acompañado por sus hijos Romeo, Cruz y Harper Seven. También asistieron figuras internacionales como Marc Anthony junto a su esposa Nadia Ferreira -quien lució su embarazo en un vestido color burdeos-, el exfutbolista brasileño Ronaldo Nazário con Celina Locks, e Isabella Grutman. El gran ausente fue Lionel Messi, quien se encuentra concentrado con la Selección Argentina para los cuartos de final del Mundial 2026.