12 de abril de 2026 Inicio
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Tras el fracaso de las negociaciones con Irán, Donald Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz

El presidente de Estados Unidos confirmó que el único punto en el que ambos países no se pusieron de acuerdo fue en la cuestión nuclear y, por ello, ordenó a la Marina cerrar nuevamente el paso por donde sale el petróleo de Medio Oriente.

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Tras el fracaso de las negociaciones con Irán

Tras el fracaso de las negociaciones con Irán, Donald Trump ordenó el bloqueo del estrecho de Ormuz

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El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dispuso el bloqueo del tránsito marítimo en el estratégico estrecho de Ormuz, en una escalada de tensión con Irán tras la caída de las negociaciones bilaterales.

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La orden, difundida a través de la red social Truth, habilita a la Marina estadounidense a controlar e interceptar embarcaciones en aguas internacionales. El foco de la medida está puesto en aquellos buques que, según Washington, hayan abonado tributos al régimen iraní para poder atravesar el paso.

En su publicación, el mandatario sostuvo: “Con efecto inmediato, la Armada de los Estados Unidos comenzará a bloquear a todos los buques que intenten entrar o salir del Estrecho de Ormuz”. En la misma línea, remarcó: “Nadie que pague un peaje ilegal tendrá paso seguro en alta mar”.

Trump también justificó la decisión en la falta de avances sobre el punto central de la negociación: “La reunión fue bien, se llegó a un acuerdo sobre la mayoría de los puntos, pero el único punto realmente importante, el armamento nuclear, no se aprobó”.

El operativo contempla, además, tareas de desminado en la zona. “Comenzaremos a destruir las minas que los iraníes colocaron en el Estrecho”, afirmó el jefe de Estado, quien endureció el tono al advertir: “Cualquier iraní que nos dispare, o a embarcaciones pacíficas, será destruido”.

En otro tramo del mensaje, calificó la situación como “extorsión internacional” y aseguró que Estados Unidos no aceptará ese tipo de presiones. También anticipó que otros países podrían sumarse al bloqueo y subrayó que las fuerzas armadas estadounidenses están “completamente preparadas” para escalar la respuesta si fuera necesario.

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