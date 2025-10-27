The Wall Street Journal aseguró que la Argentina deberá afrontar "duro reajuste del peso"

En la previa de la elección, en la que el Gobierno se quedó con un contundente triunfo, el diario estadounidense había adelantado que "ni siquiera una actuación decente de la coalición de Milei solucionará el desastre monetario".

Para el WSJ, Milei deberá devaluar a pesar del apoyo de Trump.

Previo al triunfo del oficialismo en las elecciones legislativas , el prestigioso diario estadounidense adelantó que la Argentina deberá afrontar "duro reajuste del peso". Ni siquiera en "una actuación decente de la coalición Milei solucionará el desastre monetario".

Dólar, reelección, Trump y reforma laboral: las definiciones de Milei para el segundo tramo de su Gobierno

En un artículo firmado por Mary Anastasia O’Grady, repasó el apoyo del presidente Donald Trump por un swap de 20.000 millones de dólares. " El Gobierno se enfrentará a un duro reajuste del peso sobrevaluado que no podrá evitar ni con miles de millones de dólares en préstamos del Tío Sam ", expresó.

Durante la visita del presidente Javier Milei a la Casa Blanca, el mandatario de Estados Unidos aseguró que lo apoyaba porque "su filosofía es correcta". Sin embargo, O’Grady remarcó que "Milei había volado unos 8.300 kilómetros para obtener ese respaldo ante la prensa, ya que Argentina enfrenta otra crisis monetaria ".

"Pero creo que va a ganar. Y si gana, nos quedamos con él. Y si no gana, nos vamos", expresó Trump, condicionando la victoria del oficialismo en Argentina.

En su análisis, la periodista nombró los escándalos de corrupción que afectaron al Gobierno junto al estancamiento económico "el principal problema es la falta de confianza de los inversores en el peso, y esto es, al menos en parte, responsabilidad del propio Milei".

"En diciembre de 2023, el gobierno de Milei recibió un tipo de cambio fijo extremadamente sobrevaluado de 400 pesos por dólar. Su equipo devaluó el tipo de cambio a $800, pero lo mantuvo por encima del valor de mercado", expresó

En esa línea, remarcó "peor aún, el Banco Central anunció un tipo de cambio móvil mensual del 2% mientras la inflación seguía subiendo. Así, la sobrevaluación empeoró".

Frente a este panorama "ahora que la Argentina se está quedando sin dólares, el Sr. Bessent está de guardia. Cuántos dólares más gastará la Argentina hasta que admita que el peso necesita otra devaluación es una incógnita", sentenció O’Grady.

A pesar del buen resultado de la elección, la periodista afirmó que "es poco probable que revierta la caída del peso. Para ello, la Argentina necesita un nuevo régimen monetario".