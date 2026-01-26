26 de enero de 2026 Inicio
El Gobierno español impulsa una regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes

Pedro Sánchez acordó con Podemos la emisión de un real decreto para conceder permisos de residencia y trabajo por un año para quienes cumplan con dos requisitos.

Por
Pedro Sánchez

Pedro Sánchez, presidente del Gobierno de España.

El presidente español, Pedro Sánchez, acordó con Podemos la regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes a través de la emisión de un real decreto que el Consejo de Ministros debe aprobar este martes. Como se trata de ese tipo de decreto, no deberá pasar por el Parlamento.

Carmen Arias y Sara Mrad, de Madres de Plaza de Mayo, recibieron este sábado el premio de los Abogados de Atocha.
Las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo fueron homenajeadas en España

El anuncio lo realizó la secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, quien aseguró en X que "luchar sirve" y concluyó: "Papeles son derechos".

Las personas que hayan inmigrado a España antes del 31 de diciembre pasado y que demuestren al menos cinco meses de residencia en el país podrán acceder a la regularización extraordinaria planteada por el gobierno. Para demostrar la residencia podrán presentar el empadronamiento municipal, un informe médico, un contrato de suministro eléctrico o un certificado de envío de dinero.

Quienes quieran aprovechar la regularización tendrán tiempo de anotarse hasta el 30 de junio.

Cuántas personas migrantes viven en España en situación irregular

Hasta la última reforma migratoria de mayo de 2025, el centro de análisis de Funcas (Fundación de las Cajas de Ahorros) informó que las personas migrantes en situación irregular que viven en España alcanzaban las 840.000. Quienes provienen de América representan el 91 % del total de la inmigración irregular.

Los tres países latinoamericanos que mayor flujo migratorio aportan al país europeo son Colombia (290.000), Perú (110.000) y Honduras (90.000). Son mucho menos las personas africanas (50.000), asiáticas (15.000) y europeas (14.000) que migran a España sin papeles.

Podemos estima que la cantidad de inmigrantes en situación irregular actualmente se redujo a, aproximadamente, medio millón.

Según el Instituto Nacional de Estadística (INE), hay 415.987 argentinos residiendo en España y el 44% de ellos tiene doble nacionalidad. No hay datos sobre cuántos de ellos están en el país de forma irregular.

