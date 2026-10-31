1 de noviembre de 2026 Inicio
En Vivo

El "efecto Donald Trump" en duda: cómo las elecciones en Estados Unidos pueden golpear los planes de Javier Milei

Las encuestas anticipan que los demócratas se encaminan a quedarse con la mayoría en el Congreso, un escenario que les permitiría tratar de imponer límites a la Casa Blanca. ¿Podrían evitar maniobras intervencionistas como el asilo a Flávio Bolsonaro o un nuevo salvataje al Gobierno argentino?

María Jagoe
Por
María Jagoe
Milei apuesta a una victoria de Trump

Milei apuesta a una victoria de Trump, pero las encuestas no lo favorecen.

Luciano Acuña

Las elecciones legislativas del próximo martes en Estados Unidos no cambiarán la línea política de la Casa Blanca, pero pueden condicionarla. Según las encuestas, los demócratas están ante la oportunidad concreta de quedarse con la mayoría en el Congreso y, desde allí, tratar de imponer límites al presidente Donald Trump, en unos comicios que Javier Milei y sus aliados regionales siguen con atención.

Un tiroteo en un local de disfraces en California deja al menos un muerto.
Te puede interesar:

Tiroteo trágico en California: un muerto y seis heridos tras un ataque en una tienda de Halloween

El portal Decision Desk HQ pronostica, en base a un promedio de los últimos sondeos, que los demócratas tienen un 82% de probabilidades de ganar la Cámara de Representantes. Incluso se ilusionan con recuperar el Senado, que parecía más favorable a los republicanos, donde tienen un 62% de chances de obtener la mayoría.

Si estas tendencias se confirman en las urnas, Trump podría enfrentar la segunda mitad de su mandato con un Congreso desfavorable, más dispuesto a cuestionar sus decisiones y, además, sabiendo que no puede ser reelecto, ya que la Constitución estadounidense prohíbe un tercer mandato presidencial. Y este escenario, además, podría afectar indirectamente a Milei.

Trump podría encarar la segunda mitad de su mandato con un Congreso adverso.

Trump podría encarar la segunda mitad de su mandato con un Congreso adverso.

¿Cómo puede condicionar a Trump un Congreso con mayoría demócrata?

"Trump puede salir debilitado si pierde la mayoría en el Congreso", advirtió a C5N el profesor Ariel Goldstein, magíster en Ciencia Política. "Supongo que los demócratas van a presionar por investigar temas vinculados a la corrupción de su gobierno y de su figura, su enriquecimiento, las criptomonedas, el papel de sus hijos, y eso va a condicionar parte de su mandato", señaló.

En esa línea, el abogado y analista internacional Martín Schapiro consideró que "la pérdida de la Cámara de Representantes, con el nivel de escándalos que tiene la administración Trump, sería problemática", y el panorama empeoraría si además pierde el Senado. "De todas maneras, de ningún modo Trump va a perder su capacidad de veto en las cámaras", subrayó.

"No hay mayorías a prueba de vetos ni súper mayorías para legislar en ningún escenario, incluso si los demócratas ganaran estados que lo lógico sería que pierdan, como Nebraska o Kansas. Ahora, ciertamente un Trump que es repudiado en las urnas y al que solo le quedan dos años de mandato, que no tiene reelección, es un Trump que tiene menos poder", aseguró.

Qué pasará con el apoyo de Trump a Milei: ¿puede hacer otro salvataje?

Para Goldstein, incluso con el Congreso en contra, "Trump va a tratar de seguir favoreciendo todo lo que pueda a Milei". "Argentina es un aliado estratégico de la administración Trump, eso no se va a romper porque salga derrotado o tenga minoría. Pero sí sus capacidades de hacer intervención explícita pueden verse un poco disminuidas, lo que no quiere decir imposibilitadas", señaló.

Por su parte, Schapiro sostuvo que, en caso de una derrota republicana, "la cuestión de la debilidad política (de Trump) puede ser la más importante para condicionar esa cercanía" con el gobierno de Milei. En ese sentido, "podrían aparecer con más fuerza cuestionamientos a una intervención del Tesoro tan cuantiosa como la que hubo antes de la elección del año pasado", cuando Scott Bessent le habilitó al Gobierno una línea de u$s20.000 millones.

Milei es un aliado clave de Trump en América Latina.

Milei es un aliado clave de Trump en América Latina.

"Se podrían encontrar articulaciones institucionales que afecten a Trump ante una coyuntura en la cual quiera hacer uso de potestades ejecutivas para auxiliar al Gobierno, como ya lo ha hecho. Ahora, esas potestades son ejecutivas, de ninguna manera hay una facultad institucional para condicionarlas, pero creo que no hay que despreciar el peso de la cuestión política", remarcó.

Los límites del Congreso a una nueva intervención en América Latina

Las elecciones también se siguen con expectativa en otros países de América Latina, donde, además de Milei, son varios los líderes que llegaron al poder haciendo alarde de su alineamiento explícito con Trump. Si bien la Casa Blanca mantendrá la doctrina Donroe, que busca defender sus intereses en la región, un Congreso con mayoría demócrata podría limitar o impedir ciertas intervenciones puntuales.

"En líneas generales, la política exterior la determina el presidente. No hay demasiadas potestades legislativas en ese sentido", aclaró Schapiro. "Cuando estás en minoría, lo que puede pasar es que intenten ponerte condiciones, pero no creo que haya una reformulación ideológica profunda y tampoco hay herramientas institucionales que vayan a ponerle un freno, porque en política exterior las potestades del presidente son incluso más amplias que en política interna", explicó.

El Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad de Trump para la región.

El Escudo de las Américas, la iniciativa de seguridad de Trump para la región.

Goldstein añadió que, aunque algunas iniciativas de Washington puedan verse condicionadas, el secretario de Estado, Marco Rubio, "va a seguir operando". "Desde el Congreso pueden hacer reclamos, pero no creo que sean muy eficaces en bloquear esa política exterior intervencionista de Trump y Rubio", analizó.

"A la vez, probablemente maniobras como la captura de Nicolás Maduro, el asilo a Flávio Bolsonaro o un salvataje a Milei queden más expuestas. Quizás Bessent, Rubio y Trump van a tener que cuidarse un poco más respecto a la forma explícita de su intervencionismo, hacerlo con mayor cuidado para que no haya impugnaciones fuertes de la oposición demócrata en el Congreso", concluyó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Mojtaba Jameneí, actual líder supremo de Irán.

Irán responderá "sin restricciones geográficas" ante cualquier ataque de EEUU o Israel

La participación en el voto anticipado ya superó los 51 millones de electores en todo Estados Unidos.

La votación anticipada en EEUU supera los 51 millones de participantes, más que en 2022

Marco Rubio negó que Washington estuviera involucrado directamente.

Marco Rubio aseguró que Estados Unidos "no participó directamente" en la salida de Flávio Bolsonaro

Quirno junto a Rubio.

Quirno: "No hay otro país en el mundo con el que estemos más alineados que con EEUU"

Flávio Bolsonaro está en Miami.

Flávio Bolsonaro reapareció en redes y aseguró que volverá a ser candidato a presidente de Brasil "antes de 2030"

Flávio Bolsonaro emitió un comunicado que después modificó. 
play

Flávio Bolsonaro cambió su comunicado: dejó de proclamarse "verdadero presidente electo" y se definió como "líder de Brasil"

Rating Cero

Julieta Prandi compartió las postales de su viaje a la ciudad brasileña.

Julieta Prandi reapareció en las redes y mostró sus días de relax en Brasil: los detalles que llamaron la atención

Halloween 2026: así celebraron los famosos.

Halloween 2026: los famosos se disfrazaron y sorprendieron con sus originales looks en las redes

El secreto de Luciana Salazar para dormir y no arrugarse: Duermo de costado.

Luciana Salazar reveló su insólito truco para dormir sin arrugarse la cara: "La belleza cuesta"

La gran ausencia de Tini Stoessel en medio de la boda de Lali Espósito y Pedro Rosemblat.

La llamativa ausencia de Tini en la boda de Lali y Pedro Rosemblat: ¿dónde estaba?

Lali y Pedro dieron el sí: la primera imagen que se filtró.

Lali Espósito y Pedro Rosemblat dieron el sí: la primera foto de los recién casados

La locutora fue distinguida dos veces con el Martín Fierro por su labor en la radiodifusión.

De qué murió Marcela Giorgi, la histórica locutora de radio

últimas noticias

La primera apariciòn de los gostosos fue el la masiva marcha del  11 de octubre, en la avenida Paulista.

"Bombones con Lula": el insólito rol de los fanáticos del gym en la campaña digital que impulsó la remontada en Brasil

Hace 1 hora
Milei apuesta a una victoria de Trump, pero las encuestas no lo favorecen.

El "efecto Trump" en duda: cómo las elecciones en EEUU pueden golpear los planes de Milei

Hace 1 hora
Pancarta a favor de Benjamin Netanyahu con la frase La derecha o Palestina, en Israel el 18 de octubre del 2026.

Elecciones en Israel: por qué Netanyahu no puede gobernar y la clave del voto árabe

Hace 1 hora
De cara al futuro, Milei enfrenta una situación compleja y preocupante.

La soledad de Milei: derrumbe en la economía, fracturas en su armado político y traspiés en el ámbito internacional

Hace 1 hora
LLA insiste con los gobernadores y apura las negociaciones para poder dar de baja las PASO. 

No hay acuerdo: se profundizan las diferencias en el Gobierno sobre qué hacer con las PASO

Hace 1 hora