Tragedia en España: las inundaciones dejan un muerto y decenas de inundados Una mujer de 102 años falleció tras quedar atrapada en su hogar por las inundaciones que afectan al sureste de España y que generaron un operativo de emergencia. Por Agregar C5N en









Una anciana de 102 años falleció y al menos 90 personas tuvieron que ser rescatadas de emergencia. Redes sociales

Las inundaciones en el sureste de España dejaron un saldo fatal tras la confirmación de la muerte de una anciana, y otras 90 personas tuvieron que ser rescatadas de emergencia como consecuencia del fenómeno climático.

El trágico hecho fue anunciado por las autoridades regionales y la víctima fatal es una mujer de 102 años. El desenlace se produjo como consecuencia del temporal de lluvias torrenciales que convirtió el pueblo de Madrigueras, de 4.760 habitantes, en un verdadero río.

En los videos que circularon por redes se vio a los automóviles flotando a la deriva, y el agua superó el metro en algunos puntos de la localidad, ubicada en la comunidad autónoma de Castilla-La Mancha.

ESPAGNE | Des orages violentes suivies de crues soudaines frappent la municipalité de #Madrigueras, dans la région d'Albacete. Des torrents de boue ont déferlé dans les rues, emportant des voitures sur leur passage. Une alerte jaune a été été déclenchée par les autorités. pic.twitter.com/BLVY6oqFqC — Nanana365 (@nanana365media) October 3, 2026 Según los reportes meteorológicos oficiales, en el municipio cayeron 142 litros de agua por metro cuadrado en un breve período de tiempo, lo que provocó el anegamiento repentino en viviendas y comercios. Los bomberos locales encontraron el cuerpo de la anciana en el interior de su casa, que quedó íntegramente tapada por el avance del agua.

En Albacete, se registró una intensa tormenta que dejó un acumulado de 140 litros por metro cuadrado de agua en apenas tres horas. Las autoridades indicaron que se registraron hasta dos metros de agua acumulada.

Rescatistas desplegados y alerta meteorológica Las lluvias intensas que azotaron este viernes las localidades del sureste de España dejaron un muerto y decenas de evacuados. El Servicio de Atención y Coordinación de Urgencias y Emergencias de la localidad de Castilla-La Mancha y Madrigueras indicó que por las inundaciones hubo varios accesos clausurados y se activó el Plan de Riesgo por Fenómenos Meteorológicos Adversos (Meteocam) en situación operativa 1. Para este fin de semana, el Servicio Meteorológico local prevé fuertes tormentas también en la Comunidad Valenciana y Tarragona, donde en 2024 unas fuertes inundaciones se cobraron la vida de 155 personas.