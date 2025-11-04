Escándalo en Shein: denunciaron la venta de muñecas sexuales con rasgos infantiles

El sitio de comercio online chino fue apuntado por la publicación de varios productos que imitaban a nenas.

Shein, en el ojo de la tormenta a pocos días de la apertura de su primer local físico en Francia.

Shein , el gigante chino del comercio online que se convirtió en uno de los protagonistas del año, vuelve a estar en el centro de la polémica por las denuncias sobre la venta de muñecas sexuales con rasgos de nenas en el sitio web .

La Dirección General de la Competencia, Consumo y Represión de Fraudes (DGCCRF) de Francia presentó una demanda en la Justicia contra la empresa asiática por la publicación de una "muñeca fantástica para hombres solitarios" con partes íntimas "realistas" .

Las imágenes mostraban muñecas de 80 centímetros con rostros y cuerpos que imitaban a nenas, incluso con detalles como osos de peluche en los brazos. "Juguete para la masturbación masculina" , se presentaba una, que se vende a 186,94 euros . La descripción aclara que cuenta con un "cuerpo erótico", con una "vagina real" y un "ano" . Otra, también presentada como un objeto para la "masturbación" y calificada de "realista", se ofrece a 80,99 euros.

"Incluso hay comentarios de compradores" , afirmó Alice Vilcot-Dutarte, vocera de la DGCCRF. "Se presentó una denuncia ante la plataforma, sugiriendo que implemente rápidamente las medidas pertinentes", sostuvo.

Una de las muñecas sexuales con rasgos infantiles ofrecidas en el sitio de Shein.

El organismo remarcó que "la difusión, a través de una red de comunicaciones electrónicas, de representaciones de carácter pedófilo, es punible con penas de hasta 7 años de prisión y 100.000 euros de multa ".

El ministro francés de Economía, Roland Lescure, amenazó con excluir la compañía china del mercado. "Si este comportamiento se repite, tendremos derecho y lo pediré, a prohibir el acceso de la plataforma Shein al mercado francés", expresó a BFMTV y RMC. "Estos objetos horribles son ilegales y habrá una investigación judicial", advirtió.

El escándalo estalló apenas tres días antes de la apertura de la primera tienda física de Shein en el BHV de París, uno de los centros comerciales más emblemáticos de la ciudad, en medio de una fuerte campaña publicitaria.

Shein pedofilia protesta París Francia Varios manifestantes protestaron en Francia contra las muñecas sexuales con rasgos de menores de edad.

Por su parte, para la Alta Comisionada para la Infancia de Francia, Sarah El-Haïry, estas muñecas "son objetos de pedocriminalidad". "El mero hecho de que se parezcan a niñas ya es significativo", planteó, y criticó que "satisfacen una fantasía" en hombres que han elegido "voluntariamente" objetos con apariencia de niñas pequeñas, lo que implica el riesgo de que luego "actúen" con menores reales.

"Comprar y poseer muñecas inflables es tan grave como poseer y distribuir pornografía infantil", sentenció.

La respuesta de Shein al escándalo de las muñecas sexuales con rasgos infantiles

Ante las denuncias, Shein retiró de inmediato las muñecas de su plataforma y reconoció una "falla grave" en sus controles internos. "Estamos tomando medidas correctivas inmediatas y reforzando nuestros sistemas para evitar que algo así vuelva a ocurrir", aseguró Quentin Ruffat, vocero de la compañía.

La empresa se comprometió este martes a cooperar "plenamente" en la investigación abierta por la fiscalía y ofreció facilitar los nombres de los compradores de las muñecas. "Seremos totalmente transparentes con las autoridades. Si nos lo piden, cumpliremos", afirmó Ruffat.