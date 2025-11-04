IR A
Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..."

La actriz y modelo volvió a Argentina, visitó un programa de streaming y sorprendió al hablar sobre cómo llamará a su bebé con Paulo Dybala.

Durante su visita al programa Sería increíble del canal de streaming Olga, la actriz y modelo fue consultada por el nombre de su futura hija y enfatizó: "No lo voy a decir, ¡nadie lo sabe!". Con estas palabras, adelantó que ya llegaron a un consenso con Dybala y que incluso su propia familia podría no estar al tanto para que no se filtre.

Luego, la conductora Nati Jota buscó indagar un poco más al respecto y le recordó a Oriana que ella misma había dicho que se trataba de "un personaje o en honor a alguien". Ante esto, Sabatini remarcó: "Sí, es verdad. Es de una película que vi a los 15 años y dije 'si tengo una hija se va a llamar así'. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era una nena pensé '¡se tiene que llamar así!'".

