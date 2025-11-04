Oriana Sabatini reveló un dato clave para el nombre de su hija: "A los 15 años..." La actriz y modelo volvió a Argentina, visitó un programa de streaming y sorprendió al hablar sobre cómo llamará a su bebé con Paulo Dybala.







Oriana Sabatini sorprendió al revelar un dato clave sobre el nombre de su hija. Redes sociales

La actriz y modelo Oriana Sabatini volvió a Argentina, visitó un programa de streaming y reveló un dato clave para el nombre de su hija con Paulo Dybala, una bebé que ya está en boca de todos al tratarse de una pareja con dos protagonistas muy populares.

Durante su visita al programa Sería increíble del canal de streaming Olga, la actriz y modelo fue consultada por el nombre de su futura hija y enfatizó: "No lo voy a decir, ¡nadie lo sabe!". Con estas palabras, adelantó que ya llegaron a un consenso con Dybala y que incluso su propia familia podría no estar al tanto para que no se filtre.

Luego, la conductora Nati Jota buscó indagar un poco más al respecto y le recordó a Oriana que ella misma había dicho que se trataba de "un personaje o en honor a alguien". Ante esto, Sabatini remarcó: "Sí, es verdad. Es de una película que vi a los 15 años y dije 'si tengo una hija se va a llamar así'. Después, armé una lista con mil nombres y cuando me llamaron para avisarme que era una nena pensé '¡se tiene que llamar así!'".

Embed - ORIANA SABATINI: “ME EMOCIONA CONOCER a LA PERSONA que ESTOY CREANDO” | #SeríaIncreíble 4/11 Vale recordar que Oriana Sabatini y Paulo Dybala anunciaron que esperan a su primer bebé el pasado 30 de septiembre, por lo que se espera que el nacimiento sea entre junio y julio de 2026. De igual manera, se deberá esperar para conocer nuevos detalles, aunque ellos ya se encargaron de revelar que tendrán una nena.

