¿Sabías cuál es el único país de África que tiene al español como idioma oficial? Su capital está en una isla Este pequeño país se independizó de España recién en 1968, por lo que conserva grandes influencias en la lengua y la cultura. Su territorio se divide en una parte continental y cinco islas volcánicas. Por







La ciudad capital de este país queda en la isla de Bioko, en el golfo de Guinea. Redes sociales

Guinea Ecuatorial es el único país de África que tiene al español entre sus idiomas oficiales.

Se independizó de España recién en 1968, por lo que esta lengua es la más extendida en el país.

Su territorio tiene una parte continental y cinco islas volcánicas.

En una de esas islas se encuentra su capital, Malabo. A lo largo y ancho de África se hablan muchas lenguas diferentes. A los idiomas de los pueblos nativos se sumaron los que impusieron los colonizadores europeos, principalmente el inglés, francés y portugués. Y, aunque en muchos países africanos se habla español, solo uno de ellos lo reconoce como idioma oficial.

Se trata de Guinea Ecuatorial, un país centroafricano que se destaca por su peculiar distribución geográfica: tiene una parte de territorio continental y otra insular, compuesta por cinco islas volcánicas. De hecho, su ciudad capital, Malabo, queda en la isla de Bioko, junto a un volcán que no está en actividad.

Malabo funciona como la capital comercial y financiera del país, con un importante puerto que exporta cacao, madera y café. También tiene un aeropuerto internacional que la conecta con la ciudad de Bata, en Guinea continental, además de otros países de África, Europa y los Estados Unidos.

Malabo, Guinea Ecuatorial Redes sociales Dónde queda Guinea Ecuatorial Guinea Ecuatorial queda en la costa oeste de África, sobre el golfo de Guinea. Tiene una superficie de 28.000 kilómetros cuadrados, lo que lo convierte en uno de los países más pequeños del continente, y una población de 1.7 millones de habitantes. Fue colonia de España hasta 1968 y el español es el idioma más extendido.

Aunque se define como una república presidencialista, en la práctica vive bajo un régimen dictatorial. Su presidente, Teodoro Obiang Nguema, está en el poder de forma ininterrumpida desde agosto de 1979, cuando encabezó el golpe de estado que derrocó al anterior mandatario.