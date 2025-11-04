"Me siento tan bien": Tamara Báez mostró su "nuevo cuerpo" después de su operación

La influencer Tamara Báez mostró su "nuevo cuerpo" después de hacerse una liposucción y se mostró contenta por los resultados: "Me siento muy feliz", contó en redes sociales.
La expareja de L-Gante compartió con sus seguidores los resultados de una cirugía plástica y fue el centro de las críticas.
La expareja del cantante L-Gante compartió con sus seguidores cómo evoluciona la cirugía estética, que incluyó una lipoaspiración en su cadera, piernas, y además el levantamiento de glúteos.
“Hasta con cuatro apósitos puestos debajo de la faja, ya se nota el cambio”, comentó emocionada y agregó: “No puedo creer que pasó una semana y me sienta tan bien”.
La mamá de Jamaica explicó cómo es el procedimiento y el post operatorio para modelar el cuerpo: "Estoy muy inflamada, mucho líquido. Por eso tengo los drenajes, 20 días me tengo que hacer masajes para seguir sacando todo el líquido que tengo y las fajas llevan muchos apósito. Por eso no muestro. Tengo que esperar. Tienen que esperar. Es un reproceso”.
Enseguida aparecieron los detractores con comentarios sobre el cuerpo y las críticas a la lipoescultura: "Y si después probas con hacer ejercicio o comer menos”, "Y sí, para mantener sí o sí tengo que entrenar y comer sano”, entre otros haters.
La mediática respondió: "Es una, no se olviden de eso”, en obvia alusión a la frase que dice “la vida es una sola”, y completo: “No pierdan el tiempo por estar mirando la cola de los demás”.