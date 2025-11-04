"Me siento tan bien": Tamara Báez mostró su "nuevo cuerpo" después de su operación La expareja de L-Gante compartió con sus seguidores los resultados de una cirugía plástica y fue el centro de las críticas.







La influencer fue el centro de las críticas al mostrar su nuevo cuerpo. Redes Sociales

La influencer Tamara Báez mostró su "nuevo cuerpo" después de hacerse una liposucción y se mostró contenta por los resultados: "Me siento muy feliz", contó en redes sociales.

La expareja del cantante L-Gante compartió con sus seguidores cómo evoluciona la cirugía estética, que incluyó una lipoaspiración en su cadera, piernas, y además el levantamiento de glúteos.

“Hasta con cuatro apósitos puestos debajo de la faja, ya se nota el cambio”, comentó emocionada y agregó: “No puedo creer que pasó una semana y me sienta tan bien”.

Tamara Báez habló del post operatorio Redes Sociales La mamá de Jamaica explicó cómo es el procedimiento y el post operatorio para modelar el cuerpo: "Estoy muy inflamada, mucho líquido. Por eso tengo los drenajes, 20 días me tengo que hacer masajes para seguir sacando todo el líquido que tengo y las fajas llevan muchos apósito. Por eso no muestro. Tengo que esperar. Tienen que esperar. Es un reproceso”.

Enseguida aparecieron los detractores con comentarios sobre el cuerpo y las críticas a la lipoescultura: "Y si después probas con hacer ejercicio o comer menos”, "Y sí, para mantener sí o sí tengo que entrenar y comer sano”, entre otros haters.