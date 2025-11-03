3 de noviembre de 2025 Inicio
Francia amenaza con prohibir Shein por vender muñecas sexuales con aspecto infantil

El conflicto se produce justo antes de la apertura de la primera tienda física del gigante asiático del comercio electrónico en el centro de París.

El gobierno francés anunció que habrá una investigación judicial.

El gobierno francés anunció que "habrá una investigación judicial".

El Gobierno de Francia lanzó una seria advertencia al gigante asiático del comercio electrónico, Shein, al que amenazó con prohibir su acceso al mercado si la plataforma reincide en la venta de productos de carácter pedopornográfico. La tensión se disparó tras la detección de muñecas de índole sexual con "apariencia infantil" en su catálogo, productos que la compañía aseguró haber retirado el pasado sábado. El conflicto se produce justo antes de la apertura de la primera tienda física de Shein en París.

El ministro de Economía francés, Roland Lescure, fue categórico al formalizar la advertencia. "Quiero ser muy claro: si estos comportamientos se repiten, tendremos derecho a solicitar que se prohíba el acceso de la plataforma Shein al mercado francés. Así lo establece la ley", afirmó.

El funcionario explicó que la legislación permite la adopción de estas drásticas medidas en casos de actos terroristas, tráfico de estupefacientes y, específicamente, por la comercialización de objetos de naturaleza pedófila.

"Estos objetos horribles son ilegales, habrá una investigación judicial", agregó Lescure. La Dirección General de la Competencia, el Consumo y la Represión de Fraudes (DGCCRF) francés dio el alerta el sábado tras constatar "que el sitio web de Shein comercializaba muñecas sexuales con apariencia infantil". "Su descripción y categorización hacen difícil dudar del carácter pedopornográfico de los contenidos", señaló esa agencia en un comunicado.

El reciente incidente se suma a un historial de fricciones entre el gigante chino del fast-fashion y las autoridades francesas, que frecuentemente denuncian prácticas de competencia desleal. Shein ha sido objeto de varias multas en el país. Una de las más significativas, impuesta el pasado septiembre, fue de 150 millones de euros por la imposición ilegal de cookies sin informar o recabar correctamente el consentimiento de los usuarios, en violación del Reglamento General de Protección de Datos (RGPD) de la UE.

Además de las sanciones por gestión de datos y fraude, Shein fue multada previamente este año por publicidad engañosa, promociones falsas y por la omisión de la declaración de microfibras plásticas en la composición de sus productos.

En un intento por reequilibrar la competencia y mitigar el impacto ambiental, el Gobierno francés planea imponer a partir de 2026 una tasa de 2 euros a los pequeños paquetes procedentes de fuera de la Unión Europea. Esta medida, que busca encarecer los productos de ultrabajo coste, tiene especialmente en la mira a plataformas como Shein y su competidora china, Temu.

La grave advertencia gubernamental y la denuncia judicial eclipsaron la inminente apertura de la primera tienda física permanente de Shein en Europa. El punto de venta está previsto que abra sus puertas en los prestigiosos grandes almacenes BHV Marais, ubicados en el centro de París.

