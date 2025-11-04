Murió Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más importantes de Estados Unidos

El líder conservador tenía 84 años y sufría hace mucho de problemas cardíacos. Sirvió a cuatro presidentes republicanos, incluido George W. Bush, e impulsó la Guerra de Irak tras los atentados de 2001.

Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más poderosos e influyentes de la historia moderna de los Estados Unidos, falleció este martes a los 84 años por complicaciones de una neumonía y una enfermedad cardíaca que arrastraba hace muchos años, según informó su familia en un comunicado.

Aunque no fue presidente ni nunca buscó serlo, Cheney fue una figura fundamental, polémica y divisiva de la política estadounidense de las últimas décadas. Impulsó la "guerra contra el terrorismo" después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y defendió la invasión a Irak que empezó dos años después.

Su carrera política, siempre vinculada al Partido Republicano, comenzó en 1969 bajo la presidencia de Richard Nixon y continuó en la administración de Gerald Ford, quien lo designó como jefe de Gabinete. Tras una década siendo congresista por Wyoming, volvió a la Casa Blanca en 1989 como secretario de Defensa de George Bush padre.

En 2001 asumió como vicepresidente de George Bush hijo, cargó que ocupó hasta 2009. En la práctica, fue el director de operaciones de la Casa Blanca y tomó algunas de las decisiones más importantes de la administración. Tras los atentados del 11-S, defendió las estrictas herramientas de vigilancia, detención e inquisición para combatir el terrorismo.

Con Cheney, la vicepresidencia dejó de ser un puesto ceremonial y se convirtió en un cargo capaz de extender su red de influencia en temas como la guerra, la política internacional, los poderes presidenciales y la agenda conservadora. A él no le preocupaba su fama de manipulador y solía hacer chistes al respecto: "¿Soy el genio malvado en la esquina que nadie ve salir de su agujero? Es una buena manera de operar, en realidad".

Dick Cheney y George Bush hijo Dick Cheney fue vicepresidente durante los dos mandatos de George W. Bush. Redes sociales

Nunca claudicó en su defensa de la invasión a Irak, aún cuando la operación empezó a jugarle en contra al gobierno de Bush. Para sus admiradores, fue un líder firme en un momento inestable; para la oposición, inició una guerra sin sustento que dejó, al menos, 4.400 soldados estadounidenses fallecidos.

En los últimos años de su vida se mantuvo alejado de los cargos públicos. Hace décadas convivía con una enfermedad cardíaca que lo obligó a recibir un transplante, y sobrevivió a cinco ataques cardíacos. Acompañó a su hija, Liz Cheney, cuando se convirtió en la líder republicana dentro de la Cámara de Representantes.

También protagonizó un enfrentamiento personal con Donald Trump que se originó cuando Liz criticó la toma del Capitolio de 2021. "Nunca ha habido un individuo que representara una mayor amenaza para nuestra república. Intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaran. Es un cobarde", afirmó.

En un giro inesperado para un halcón conservador, anunció que votaría por la candidata demócrata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de 2024. Después de eso, la familia Cheney se convirtió en uno de los blancos de críticas favoritos de Trump.

Polémico y divisivo, Cheney quedará en la historia como uno de los políticos que moldearon la historia reciente de los Estados Unidos. George Bush hijo lo despidió en un comunicado y aseguró que era "el que necesitaba" como vicepresidente. "Aún le agradezco que estuviera a mi lado durante los ocho años siguientes. Dick fue una presencia serena y firme en la Casa Blanca en medio de grandes desafíos nacionales", afirmó.