4 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Murió Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más importantes de Estados Unidos

El líder conservador tenía 84 años y sufría hace mucho de problemas cardíacos. Sirvió a cuatro presidentes republicanos, incluido George W. Bush, e impulsó la Guerra de Irak tras los atentados de 2001.

Por
Cheney había sobrevivido a cinco ataques cardíacos .

Cheney había sobrevivido a cinco ataques cardíacos .

Redes sociales

Dick Cheney, uno de los vicepresidentes más poderosos e influyentes de la historia moderna de los Estados Unidos, falleció este martes a los 84 años por complicaciones de una neumonía y una enfermedad cardíaca que arrastraba hace muchos años, según informó su familia en un comunicado.

La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.
Te puede interesar:

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Aunque no fue presidente ni nunca buscó serlo, Cheney fue una figura fundamental, polémica y divisiva de la política estadounidense de las últimas décadas. Impulsó la "guerra contra el terrorismo" después de los ataques del 11 de septiembre de 2001 y defendió la invasión a Irak que empezó dos años después.

Su carrera política, siempre vinculada al Partido Republicano, comenzó en 1969 bajo la presidencia de Richard Nixon y continuó en la administración de Gerald Ford, quien lo designó como jefe de Gabinete. Tras una década siendo congresista por Wyoming, volvió a la Casa Blanca en 1989 como secretario de Defensa de George Bush padre.

En 2001 asumió como vicepresidente de George Bush hijo, cargó que ocupó hasta 2009. En la práctica, fue el director de operaciones de la Casa Blanca y tomó algunas de las decisiones más importantes de la administración. Tras los atentados del 11-S, defendió las estrictas herramientas de vigilancia, detención e inquisición para combatir el terrorismo.

Con Cheney, la vicepresidencia dejó de ser un puesto ceremonial y se convirtió en un cargo capaz de extender su red de influencia en temas como la guerra, la política internacional, los poderes presidenciales y la agenda conservadora. A él no le preocupaba su fama de manipulador y solía hacer chistes al respecto: "¿Soy el genio malvado en la esquina que nadie ve salir de su agujero? Es una buena manera de operar, en realidad".

Dick Cheney y George Bush hijo
Dick Cheney fue vicepresidente durante los dos mandatos de George W. Bush.

Dick Cheney fue vicepresidente durante los dos mandatos de George W. Bush.

Nunca claudicó en su defensa de la invasión a Irak, aún cuando la operación empezó a jugarle en contra al gobierno de Bush. Para sus admiradores, fue un líder firme en un momento inestable; para la oposición, inició una guerra sin sustento que dejó, al menos, 4.400 soldados estadounidenses fallecidos.

En los últimos años de su vida se mantuvo alejado de los cargos públicos. Hace décadas convivía con una enfermedad cardíaca que lo obligó a recibir un transplante, y sobrevivió a cinco ataques cardíacos. Acompañó a su hija, Liz Cheney, cuando se convirtió en la líder republicana dentro de la Cámara de Representantes.

También protagonizó un enfrentamiento personal con Donald Trump que se originó cuando Liz criticó la toma del Capitolio de 2021. "Nunca ha habido un individuo que representara una mayor amenaza para nuestra república. Intentó robar la última elección usando mentiras y violencia para mantenerse en el poder después de que los votantes lo rechazaran. Es un cobarde", afirmó.

En un giro inesperado para un halcón conservador, anunció que votaría por la candidata demócrata, Kamala Harris, en las elecciones presidenciales de 2024. Después de eso, la familia Cheney se convirtió en uno de los blancos de críticas favoritos de Trump.

Polémico y divisivo, Cheney quedará en la historia como uno de los políticos que moldearon la historia reciente de los Estados Unidos. George Bush hijo lo despidió en un comunicado y aseguró que era "el que necesitaba" como vicepresidente. "Aún le agradezco que estuviera a mi lado durante los ocho años siguientes. Dick fue una presencia serena y firme en la Casa Blanca en medio de grandes desafíos nacionales", afirmó.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los efectivos estarían conformados por integrantes del Comando de Operaciones Especiales Conjuntas (JSOC) y agentes de la CIA.

Advierten que Trump prepara una operación militar secreta en México para atacar a los cárteles narco

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Economista de EEUU alertó que la estrategia electoral del Gobierno provocó la mayor fuga de capitales en dos décadas

Scott Bessent, secretario del Tesoro.

Estados Unidos amenazó con volver a aplicar aranceles a China si Beijing bloquea las exportaciones de tierras raras

Bola Tinubu, presidente de Nigeria.

Nigeria aceptaría la ayuda de EEUU en la lucha contra los insurgentes islamistas siempre que se respete su integridad territorial

Javier Milei volverá a viajar a Estados Unidos para participar del America Business Forum en el que coincidirá con Donald Trump

Milei volverá a viajar a EEUU para participar del America Business Forum en el que coincidirá con Trump

Javier Milei junto a Donald Trump.

El Financial Times advirtió que Estados Unidos busca estimular la dolarización en Argentina

Rating Cero

play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Luck Ra se emocionó en vivo.

MasterChef Celebrity: Luck Ra reveló un secreto sobre su infancia, rompió en llanto y emocionó al jurado

Una serie nueva de Netflix.
play

Excéntrica con crimen y ambición: de qué se trata El imperio de Ámsterdam, la nueva serie de Netflix

Esta serie neerlandesa se estrenó en Netflix el 30 de octubre.
play

Está en Netflix y mezcla venganza, crimen y ambición: una serie única de solo 7 capítulos

El protagonista de Bridgerton fue elegido como el hombre más sexy del mundo.

Jonathan Bailey fue elegido el hombre más sexy del mundo en 2025

El regreso de Flash completaría ese reencuentro, dando a los espectadores una sensación de continuidad sin necesidad de rehacer el pasado.

Venom se acerca a Marvel: cuáles son los planes para el villano en la nueva película de Spider-Man

últimas noticias

Habrá un bono mensual fijo de $350.000 para el personal no asistencial y de $450.000 para el personal asistencial.

El Gobierno anunció un aumento de sueldo para trabajadores del Hospital Garrahan

Hace 10 minutos
El matrimonio que viajaba en el auto falleció como consecuencia del choque.

Choque y muerte en José C. Paz: el abogado de Michael Carballo responsabilizó al matrimonio fallecido

Hace 22 minutos
play

El exabrupto en vivo de Walter "Alfa" Santiago, tras el escándalo vial con dos motociclistas

Hace 44 minutos
La administración Trump apoyó la reestructuración del Gabinete de Milei.

Estados Unidos reafirmó su apoyo a Milei tras los cambios en el Gabinete

Hace 51 minutos
La Inteligencia Artificial a veces queda descolocada por las preguntas de los usuarios.

Inteligencia Artificial: cómo es el truco viral para enloquecer a Chat GPT

Hace 59 minutos