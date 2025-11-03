Escándalo: Coca-Cola volvió a usar Inteligencia Artificial para su publicidad navideña

La compañía estadounidense decidió profundizar luego de las críticas recibidas en 2024, generó un escándalo viral y aseguró que "ya no hay vuelta atrás".

La nueva publicidad navideña de la bebida Coca-Cola fue hecha con Inteligencia Artificial y generó un escándalo en redes sociales , ya que esto significó que la compañía decidió repetir lo realizado para el 2024 y dejó sin trabajo a muchas personas.

A través de su canal de YouTube, Coca-Cola se encargó de presentar su flamante publicidad para la Navidad del 2025 y decidió nombrarla Holidays Are Coming, lo que se traduce como "Se acercan las fiestas" . Durante el inicio del video, se puede observar en la parte inferior izquierda el lema " creado por Real Magic AI ", la cual es una herramienta creada por la propia compañía para que los creadores generen arte a partir de los activos de la marca.

A lo largo del minuto de duración del video, se puede observar a varios camiones con la marca de la bebida y una serie de animales que se acercan a los mismos , como dando a entender que atraen a todos por igual. Y como se trata de una fecha cercana a las fiestas de fin de año, todo está repleto de nieve y decoraciones navideñas .

En diálogo con el portal de noticias The Hollywood Reporter, Pratik Thakar , vicepresidente global y jefe de inteligencia artificial generativa en Coca-Cola, aseguró que " la calidad del producto de este año es diez veces mejor que el año pasado ". Incluso, sorprendió al asegurar: " El mejor halago que recibo es cuando la gente dice que un vídeo no parece generado por IA ".

Además, lejos de responder a las críticas virales de las redes sociales, Thakar agregó: " Es cierto que a algunos sectores de la industria no les gustó que usáramos un vídeo 100% generado por IA , pero debemos seguir avanzando y superando los límites. El genio ya salió de la lámpara y no hay vuelta atrás ".

El detrás de escenas de la publicidad de Coca-Cola con Inteligencia Artificial

La sorpresa aún más grande llegó con el detrás de escenas compartido por Coca-Cola, ya que la compañía reveló que utilizó Inteligencia Artificial hasta para las voces de los locutores. "Se siente que este trabajo está moldeando activamente la evolución de la narrativa, mostrando a Coca-Cola reinventando el flujo de trabajo creativo, especialmente en esta era de la IA", comenzaron por expresar.

Al ingresar en los detalles, revelaron: "El equipo se decidió por un aspecto de hiperrealismo súper expresivo y escenas muy cinemáticas. La gran pregunta es cómo un equipo minúsculo de solo 5 especialistas logró generar y refinar cuidadosamente más de 70 mil videoclips en solo 30 días". En este sentido, agregaron que el flujo de trabajo personalizado comienza con modelos de imágenes generativas.

Tras esto, pasan a potentes modelos de video para la animación y luego ligeros retoques de postproducción y color. De igual manera, advirtieron que "el gran cambio" es que, lo que solía arreglarse al final, ahora se construye desde el principio porque "la postproducción es la nueva preproducción".

Coca-Cola herramientas Inteligencia Artificial Las herramientas de IA utilizadas por Coca-Cola. Captura YouTube

Para finalizar, hicieron mención a las diferentes plataformas utilizadas: "El equipo necesitó una gran caja de herramientas para manejar los 70 mil segmentos, combinando la creatividad humana con la IA para potenciar la expresión y la imaginación, dando a los creativos más libertad, velocidad y control que nunca". La más conocida de todas es Sora, ya que es el modelo de Inteligencia Artificial de texto a video desarrollado por OpenAI.