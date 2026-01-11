Bruno Scopazzo editó el tráiler con Lali, Tini y María Becerra que se viralizó a fines de 2025. Tiene casi dos décadas de experiencia en el sector audiovisual y pasó por la postproducción de El Eternauta.

Hace casi 20 años que Bruno Scopazzo trabaja en la industria audiovisual y es usuario de la Inteligencia Artificial (IA) generativa desde antes de que se masificara con ChatGPT en 2022. El artista en efectos visuales aclaró que el tráiler de Guardianas del Pop Argentino " no está hecho por la IA, hay una dirección creativa manejando estas herramientas " y se metió de lleno en el debate sobre su uso creativo.

“ No es que lo hace la IA el clip, sino que lo hago yo usando la IA como una herramienta que estoy dirigiendo y está usada creativamente, sino parece que el tráiler aparece de la nada”, apuntó Scopazzo a C5N y ejemplificó: “Como si te dijera ‘mirá qué bueno el libro que imprimió esta impresora’ o ‘mirá que buena la foto que sacó esta cámara de fotos’, como si no hubiera un humano en el proceso generando algo creativamente ”.

El graduado de Diseño en Imagen y Sonido por la Universidad de Buenos Aires (UBA) detalló que “cada plano fue generado y buscado, cada diseño de personaje fue hecho por separado” y terminó en planos y edición audiovisual “tradicionales” .

El codirector de Pochoclo Studios señaló que el uso de la IA es "viable" para generar un material como el video con Lali Espósito , Tini y María Becerra como guardianas del POP Argentino , en referencia a la película Guerreras del K-pop, y eventualmente "llegar a ser bancado por alguna plataforma" y contratar "artistas en serio o hacer un mix, según la plata que pongan".

Con el perfeccionamiento de la IA y su avance sobre la generación y la edición audiovisual, la comunidad digital de artistas se dividió entre apocalípticos e integrados, como supo definir el filósofo italiano Umberto Eco en la segunda mitad del siglo pasado.

El primer grupo de artistas no usan IA y la denuncian como ladrona ya que se entrena a partir de las creaciones publicadas en internet para responder a los prompt, mientras que el segundo grupo la incorpora como una herramienta más de su repertorio. Scopazzo señaló los peligros de la IA para los puestos de trabajo, pero también discutió con colegas resistentes a incorporarla. "No sé bien qué actitud tomar al respecto", reconoció.

El editor critica la "confusión" en torno a percibir esta tecnología "como un ente y no como lo que es: una especie de calculadora o computadora que hay que usar y estimular para recibir algo". "Lo que está hecho con la IA no está hecho por la IA... Algunas cosas sí", consideró y admitió que usarla de forma creativa es "moralmente extraño", pero tanto como "usar una referencia de una película".

Bruno Scopazzo (2) Bruno Scopazzo trabajó en la postproducción de El Eternauta. Gentileza de Bruno Scopazzo

El especialista en efectos visuales que trabajó en la postproducción de El Eternauta contó que está "entrenando" una IA con la voz de Moria Casán y se preguntó: "¿Está mal eso o es lo mismo que un imitador haciendo de Moria Casán?"

"El imitador escucha mucho a Moria y entrena su voz para que suene como Moria y esto es lo mismo, pero lo está haciendo una computadora en vez de que haya un humano haciéndolo. Es menos artístico, más fácil y no es enorgullecedor porque no hay ninguna capacidad en juego para hacerlo, pero tomar esa voz y usarla es lo mismo", se respondió, consciente de la "declaración polémica".

Salvando las distancias, concluyó: “Es lo mismo que hace un humano al buscar referencias para hacer arte”.

Las referencias que tomó para Guardianas del Pop Argentino y su verdadero mensaje

Bruscopa, la identidad digital de Scopazzo en redes sociales, detalló que además de inspirarse estéticamente en la película Guerreras del K-pop, construyó la esencia del trailer sobre el humor de las series animadas El Crítico, Padre de familia y Tino y Gargamuza en TVR por Gabriel Marchesini.

Además, el creador puntualizó que el mensaje del video no era en contra de los personajes creados por la IA, como los brainrots, sino por "cómo estupidizan a la gente". "El mensaje es más esa cosa de estar con el celular como un salame todo el día y no estar escuchando música", precisó Scopazzo y recordó el "valor" de escuchar discos en walkman antes de Spotify.

Bruno Scopazzo (4) Bruno Scopazzo comenzó su carrera profesional en el Centro de Arte Electrónico de C5N en 2007. Gentileza de Bruno Scopazzo

Su próximo trailer, Héroes del Rock Nacional, ya tiene "un par de chistes, pero está muy lento", adelantó y se lamentó: "El proceso creativo es un poco lenteja". Junto a Pablo Girola, su compañero de Pochoclo Studios que conoció trabajando en C5N, esperan alcanzar a las personas correctas con los trailers para sumar propuestas de trabajo.

Usuarios de redes sociales se preguntaron si se trataba de un trailer real y si le seguiría una película y el experto en IA generativa afirmó que le gusta "ese juego de ‘¿esto es real o no? ¿Pasó realmente? ¿Va a pasar realmente?’". "Hay como un metachiste ahí", remarcó.