Fue el mayor asesino en serie de la historia de Colombia con 200 víctimas pero no imaginarás su particularidad: cómo las elegía Ese rasgo, tan particular como perturbador, es una de las claves para entender cómo pudo actuar durante tanto tiempo sin ser descubierto.







Hace un tiempo falleció "La Bestia", el asesino en serie que mató a cientos de niños

Es considerado el asesino en serie más prolífico de Colombia y uno de los del mundo. Engañaba a menores haciéndose pasar por figuras de confianza como sacerdote o trabajador social.

Actuó principalmente entre 1992 y 1999 en distintas regiones del país. Confesó 138 asesinatos de niños, aunque se lo vincula con más de 170 víctimas.

Fue capturado en 1999 gracias al testimonio de un sobreviviente. Colaboró con la Justicia señalando lugares donde había enterrado cuerpos.

Su condena fue limitada por la legislación vigente, lo que generó un enorme debate social y político. El nombre todavía resuena con fuerza en la historia criminal de Colombia y de toda América Latina. Durante años, Luis Alfredo Garavito logró moverse entre distintas ciudades sin despertar sospechas inmediatas, mientras detrás suyo se acumulaba una cifra de víctimas que parecía imposible de dimensionar. Su caso no solo impactó por la magnitud de los crímenes, sino también por la forma en la que supo ocultarse a plena vista en contextos cotidianos.

Con el paso del tiempo, la investigación fue revelando un entramado tan oscuro como complejo, en el que se mezclan fallas del sistema, zonas grises de la sociedad y un perfil criminal que desconcertó incluso a los especialistas. No se trató únicamente de un caso policial más, sino de una historia que obligó a replantear cómo se detectan, previenen y persiguen este tipo de delitos en la región.

Cuál es la macabra historia de Luis Alfredo Garavito, el mayor asesino en serie de la historia colombiana -Luis Alfredo Garavito El caso de Luis Alfredo Garavito Cubillos, conocido como “La Bestia”, es considerado el episodio más atroz de la historia criminal de Colombia y uno de los más estremecedores del mundo. Entre 1992 y 1999, Garavito recorrió distintas regiones del país haciéndose pasar por sacerdote, trabajador social o vendedor ambulante para ganarse la confianza de niños en situación de pobreza. Luego los secuestraba, los llevaba a zonas rurales o descampadas y los asesinaba con extrema violencia. Durante años, sus crímenes pasaron inadvertidos o fueron atribuidos a grupos armados y al contexto general de violencia del país.

Las cifras oficiales indican que confesó 138 asesinatos de menores, aunque las autoridades lograron vincularlo con más de 170 víctimas, y algunos investigadores sostienen que el número real podría ser incluso mayor.

El impacto mediático fue enorme cuando se conoció la magnitud de los crímenes, ya que se trataba casi exclusivamente de niños de entre 8 y 16 años, provenientes de sectores muy vulnerables. Cada hallazgo de restos reactivaba el horror y la indignación social, y el caso se convirtió en símbolo de una de las peores fallas de protección estatal hacia la infancia.