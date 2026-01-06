Trágico accidente en la Ruta 40: falleció un bombero tras combatir incendios en Chubut El hecho ocurrió a la altura de Las Golondrinas, cuando dos autos chocaron de frente. La víctima, que viajaba junto con su perro que resultó ileso, estaba vinculado a las tareas de apoyo en los incendios en Puerto Patriada. Por + Seguir en







La víctima fatal fue identificada como Adolfo Leonidas Marriezcurrena, de 45 años.

Un muerto y dos heridos fue el saldo de un trágico choque entre dos autos, este martes sobre la Ruta 40, en Chubut. La víctima fatal, de 45 años, trabajaba en un camping en Puerto Patriada y formaba parte activamente en las tareas de apoyo en los incendios forestales.

El siniestro ocurrió cerca de las 5:40, en la intersección con la calle Los Cipreses, en las cercanías de Las Golondrinas, una pequeña localidad ubicada en la provincia de Chubut. El accidente involucró a dos vehículos particulares, uno de los cuales era conducido la víctima, identificada como Adolfo Leonidas Marriezcurrena, de 45 años.

ruta 40 accidente La Policía de Chubut debió cortar el tránsito en la Ruta 40. El director de Defensa Civil de Lago Puelo, Julián Cayún, relató que el hecho ocurrió en horas de la madrugada sobre la ruta nacional, a la altura del kilómetro 1910, entre las localidades de El Hoyo y El Bolsón. Allí, por razones que aún están en materia de investigación, impactaron de forma frontal un Renault 11 -en donde viajaba un hombre de El Bolsón- y un Volkswagen Fox -en el que viajaban dos personas de Lago Puelo y Trelew, precisó en Diario Río Negro.

Por el incidente vial, el hombre a bordo del Renault, quien se encontraba con su perro huyendo de los incendios, perdió la vida. Mientras que su mascota resultó ilesa. Las dos personas fueron trasladadas a distintos centros de salud para recibir atención médica. Desde el Ministerio Público Fiscal informaron que una de ellas sufrió lesiones de gravedad.

El tránsito sobre la Ruta Nacional 40 permaneció interrumpido en ese tramo durante varias horas, mientras las autoridades implementaron desvíos preventivos y solicitaron a los conductores extremar las medidas de precaución, según reportó el medio local El Chubut.