Tragedia en Año Nuevo: un bebé de un año murió en un accidente de auto en Río Negro El hecho ocurrió a las seis de la mañana del día primero de enero, cuando viajaba en un vehículo junto a sus padres y el auto cayó en un canal de riego donde el menor quedó atrapado. Ahora, la Justicia investiga si el conductor estaba alcoholizado.







El hecho ocurrió en la localidad de Chimpay, ubicada en la provincia de Río Negro.

Un bebé de un año murió de forma trágica durante el Año Nuevo, después de quedar atrapado en un auto en el que viajaba junto a sus padres y que cayó a un canal de riego, en la localidad de Chimpay, ubicada en la provincia de Río Negro. Ahora, la Justicia investiga si el conductor se encontraba alcoholizado en el momento del accidente.

El hecho ocurrió hacia las seis de la mañana del primero de enero, en la intersección de las calles 9 de Julio Norte y Los Claveles. A partir de la información difundida por el medio local el Diario Río Negro, los padres de la víctima son dos menores de edad que tiene 17 y 16 años. Ellos viajaban en un Renault Sandero, hasta que el conductor perdió el control del coche, luego despistó y terminó dentro del canal de riego ubicado en el mencionado lugar.

Después del siniestro, la pareja logró salir rápidamente del auto y salvar su vida. Pero no así la del bebé que quedó atrapado dentro del vehículo. Los efectivos policiales que se presentaron rápidamente en el lugar intentaron salvarlo. Ante los frustrados intentos, convocaron a los Bomberos Voluntarios, quienes pudieron dar vuelta el auto y romper una ventanilla de una de las puertas laterales para observar al interior del coche, pero seguían sin encontrar al menor.

Pocos minutos más tarde, el bebé fue encontrado de la manera más trágica. Una mujer que se encontraba caminando por allí logró verlo y flotando sin vida en el canal a unos 300 metros de distancia del lugar donde había sucedido el accidente. Las autoridades intentaron reanimarlo, pero ya estaba muerto.

Ahora, la muerte del bebé se encuentra bajo investigación judicial a cargo del fiscal Daniel Zornitta, quien caratuló la causa como "homicidio culposo en accidente de tránsito" y pretende determinar si el padre del niño se encontraba alcoholizado mientras manejaba el vehículo que terminó en el canal de riego. El auto quedó secuestrado y la Brigada de Investigaciones empezó a relevar las cámaras de seguridad de la zona.

