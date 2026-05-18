Video: una turista murió aplastada por un elefante en un santuario de la India

La víctima quedó atrapada durante un enfrentamiento repentino entre dos animales amaestrados en un campamento estatal.

El incidente fatal ocurrió en el estado de Karnataka, en el sur de la India.

Una turista de 33 años falleció este lunes en el estado de Karnataka, en el sur de la India , tras haber sido aplastada por un elefante en medio de una pelea entre dos animales.

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La víctima, originaria del estado de Tamil Nadu, observaba el baño de los paquidermos en un río del predio. En ese momento, uno de los ejemplares atacó a otro y provocó su caída directa sobre la mujer .

El incidente fatal ocurrió en las instalaciones del Campamento de Elefantes Dubare. Este proyecto funciona bajo la órbita de la empresa pública de ecoturismo del Gobierno de Karnataka, región que alberga a una cuarta parte de estos mamíferos en el país.

De acuerdo con su plataforma web oficial, el complejo estatal ofrece a los visitantes diversas propuestas interactivas. Los turistas pueden bañar y alimentar a los animales bajo la supervisión de personal especializado.

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TRAGEDIA EN INDIA TURISTA APLASTADA POR ELEFANTE

PELEA ENTRE DOS PAQUIDERMOS TERMINA EN MUERTE HORRIBLE EN EL RÍO



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Una turista de 33 años oriunda de Tamil Nadu murió hoy aplastada en el Campamento de Elefantes de Dubare en… pic.twitter.com/GFSpjTGhMq — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) May 18, 2026

A raíz de la tragedia, el ministro de Bosques, Ecología y Medio Ambiente de Karnataka, Eshwar Khandre, intervino con urgencia. El funcionario ordenó el inicio de una investigación exhaustiva para determinar las responsabilidades del caso.

Además, el titular de la cartera ambiental solicitó una revisión de los protocolos turísticos del lugar. La directiva apunta a restringir las actividades que exigen un contacto cercano con los animales para prevenir nuevos accidentes.