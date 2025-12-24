Cuenta regresiva de Navidad en VIVO: dónde verla y cómo seguir el minuto a minuto Durante Nochebuena muchas familias esperan con ansias la llegada de Papá Noel y el poder compartir una cena muy especial con sus seres queridos. Por + Seguir en







Chequea la cuenta regresiva para Navidad. Chequea la cuenta regresiva para Navidad.

Mientras Papá Noel ya comenzó a repartir regalos por el mundo entero, en Argentina faltan algunas horas para que llegue la Navidad y poder disfrutar de una cena en familia. Conoce cómo seguir el vivo y ajustar los relojes para no estar atrasado.

Al igual que con Papá Noel, donde se puede seguir su recorrido en vivo mediante diferentes páginas webs como FlyRadar24 o SantaTracker, se puede hacer algo similar con la llegada de la Navidad: estar atento al reloj y poder chequear la cuenta regresiva.

En el caso de la Navidad, existen páginas como Online Alarm Kur, EmailSanta.com o Reloj-Alarma.es, que generan una alarma automática con la cuenta regresiva hasta las 00:00.