24 de diciembre de 2025 Inicio
En Vivo

Cuenta regresiva de Navidad en VIVO: dónde verla y cómo seguir el minuto a minuto

Durante Nochebuena muchas familias esperan con ansias la llegada de Papá Noel y el poder compartir una cena muy especial con sus seres queridos.

Por
Chequea la cuenta regresiva para Navidad.

Chequea la cuenta regresiva para Navidad.

Chequea la cuenta regresiva para Navidad.

Chequea la cuenta regresiva para Navidad.

Cómo será el cronograma de servicios públicos para el 24 y 25 de diciembre: bancos, comercios y transporte
Te puede interesar:

Cronograma de servicios públicos para Navidad: cómo funcionan los bancos, comercios y transporte público

Al igual que con Papá Noel, donde se puede seguir su recorrido en vivo mediante diferentes páginas webs como FlyRadar24 o SantaTracker, se puede hacer algo similar con la llegada de la Navidad: estar atento al reloj y poder chequear la cuenta regresiva.

En el caso de la Navidad, existen páginas como Online Alarm Kur, EmailSanta.com o Reloj-Alarma.es, que generan una alarma automática con la cuenta regresiva hasta las 00:00.

cuenta regresiva santa 24-12-25
Captura de https://www.emailsanta.com/

Captura de https://www.emailsanta.com/

¿Cuánto tiempo falta para Navidad? La cuenta regresiva en vivo

Embed

Noticias relacionadas

play

La Ciudad reforzó los controles de alcoholemia por Nochebuena

Nuevo incremento para la Verificación Técnica Vehicular.

La VTV aumenta un 20%: qué monto alcanza en enero 2026

El monto está congelado desde marzo de 2024.

ANSES confirmó el bono de $70.000 para jubilados y pensionados en enero: cómo quedan los haberes

play

La historia que emocionó a todos: la solidaridad con una familia tras el temporal

Punto de cocción: ¿Cómo lograrlo con un truco casero?

Cómo saber en qué punto está la carne del asado con un truco casero

¿Por qué será feriado el martes 30 de diciembre?.

Último del año: dónde y por qué será feriado el martes 30 de diciembre en 2025

Rating Cero

La mediática opinó sobre el mercado de pases futbolístico en redes.

"Tal vez su mujer...": Moria Casán opinó sobre Mauro Icardi y fue picante con la China Suárez

La modelo y el bebé ya se encuentran en su hogar para celebrar la Nochebuena.
play

El mejor regalo de Navidad: le dieron el alta a Isidro, el bebé de Rocío Marengo

Maeng Se-na es una talentosa abogada, llena de determinación y con una habilidad incomparable. 
play

Cuál es la trama de Mi ídolo, el nuevo dorama de Netflix que ya está entre lo más visto

El rodaje de la tercera temporada de “El niñero”, que cuenta nuevamente con la producción de La Granja TV Narrative, comenzó el 25 de abril de 2025 en una hacienda ubicada en el municipio de Ahualulco de Mercado.
play

Lo nuevo en Netflix: El niñero llega con su tercera temporada y ya es de lo más visto en la plataforma

Los rumores de embarazo y las fotos virales rodearon a la pareja de famosos.

¿Zendaya y Tom Holland serán padres? El detalle en unas fotos que ilusiona a los fanáticos

La conductora rompió el silencio sobre la separación de una pareja que involucra a un familiar.
play

Bombazo: Moria Casán anunció una separación antes de Nochebuena

últimas noticias

Para el gobierno de Javier Milei es fundamental la aprobación del Presupuesto 2026.

Milei celebra la Navidad en Olivos mientras espera que se apruebe el Presupuesto

Hace 20 minutos
Cómo será el cronograma de servicios públicos para el 24 y 25 de diciembre: bancos, comercios y transporte

Cronograma de servicios públicos para Navidad: cómo funcionan los bancos, comercios y transporte público

Hace 33 minutos
La mediática opinó sobre el mercado de pases futbolístico en redes.

"Tal vez su mujer...": Moria Casán opinó sobre Mauro Icardi y fue picante con la China Suárez

Hace 41 minutos
Chequea la cuenta regresiva para Navidad.

Cuenta regresiva de Navidad en VIVO: dónde verla y cómo seguir el minuto a minuto

Hace 47 minutos
play

La Ciudad reforzó los controles de alcoholemia por Nochebuena

Hace 1 hora