El sugerente posteo del hijo de Christian Petersen en medio de su internación

En un contexto de hermetismo familiar, el joven de 26 años compartió una imagen cargada de reflexión y simbolismo. El reconocido chef sigue internado en una clínica de San Martín de los Andes tras sufrir una descompensación.

El joven de 26 años reapareció en su cuenta de Instagram con una selfie frente al espejo.

La salud del cocinero Christian Petersen mantiene la atención de la comunidad del espectáculo y la gastronomía. El reconocido chef fue internado en el Hospital Dr. Ramón Carrillo de San Martín de los Andes tras sufrir una descompensación mientras se encontraba en la zona del volcán Lanín.

Aunque la familia optó por mantener el hermetismo sobre su cuadro clínico, su hijo Hans decidió romper el silencio con sus seguidores. El joven de 26 años publicó una selfie en la que se lo ve frente a un espejo y agregó un emoji de una pequeña planta verde, símbolo de la vida.

Además, el artista eligió musicalizarlo con el tema Follow God, de Kanye West, cuya letra puede entenderse como una reflexión sobre la vida. "Padre, me estiro. Estiro mis manos hacia ti. Realista, así es tu vida, intenta vivirla bien", dice una estrofa del tema, cuyo título, traducido al español, es Sigue a Dios.

El posteo del hijo de Petersen en redes

Cómo sigue la salud del chef Christian Petersen tras su internación

Hasta ahora no hubo un parte médico oficial desde la institución neuquina, pero el posteo del joven llevó esperanza en medio de la incertidumbre por la salud de Christian Petersen. Mientras, el entorno más cercano del cocinero permanece en el sur del país, acompañando su evolución, a la espera de mejoras que permitan su traslado o el alta médica.

El reconocido cocinero, de 56 años, sufrió una descompensación mientras ascendía el volcán Lanín junto a su esposa Sofía Zelaschi y un grupo de 10 personas. Fue asistido de urgencia y quedó internado por una falla multiorgánica.

